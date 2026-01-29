Kaj pomeni “koalicija z volivci”?

Piše: Petra Janša

V slovenskem političnem prostoru se je izoblikovala zanimiva iniciativa, ki jo vodi predsednik SDS Janez Janša. Gre za tako imenovano »koalicijo z volivci za ustavno večino razuma«, kar ni klasična strankarska politična koalicija, temveč neposreden dialog z državljani.

Ta pristop želi preseči tradicionalne delitve in mobilizirati široko podporo za ključne reforme, ki bi Sloveniji omogočile stabilnejšo prihodnost. Leto 2026 je za Slovenijo namreč prelomno. Po turbulentnem obdobju, zaznamovanem z epidemijo, gospodarskimi izzivi in političnimi krizami, se država sooča z vprašanjem, kako naprej. Vlada Roberta Goloba, ki je nastopila po volitvah leta 2022, je obljubila reforme na področjih zdravstva, energetike in socialne politike, a kritiki ji očitajo neučinkovitost, korupcijo in ideološko polarizacijo.

Srečanje v Mengšu: dialog v živo

Koalicija z volivci je torej strateški pristop SDS s ciljem, da preseže strankarske okvire. Namesto pogajanj z drugimi strankami se Janša obrača neposredno k ljudstvu. Eden izmed strankarskih dogodkov je bil nedavni pogovorni večer v Kulturnem domu Mengeš, ki je potekal pod naslovom »Koalicija z volivci za ustavno večino razuma«. Dogodek je pritegnil več sto udeležencev iz lokalne skupnosti in širše okolice. Gost večera je bil seveda Janez Janša, pogovor pa je vodila Urška Tavčar. Mengeš ni bil izbran naključno. Gre za simbolno lokacijo, kjer je SDS tradicionalno močna, hkrati pa predstavlja tipično slovensko okolje – mešanico urbanih in ruralnih vplivov. Po skoraj devetih letih, odkar je Janša nazadnje gostoval v Mengšu, je srečanje vzbudilo veliko zanimanja. Na srečanju je Janša podrobno razložil vizijo koalicije. Govoril je o potrebi po spravi med različnimi deli družbe, ki so še vedno razdeljeni zaradi zgodovinskih ran iz druge svetovne vojne in tranzicije. »Slovenija mora zadihati z obema kriloma pljuč,« je ponovil, kar je metafora za uravnoteženje leve in desne politike. Dotaknil se je aktualnih tem: visokih davkov, ki dušijo gospodarstvo, pomanjkanja varnosti zaradi migrantskih pritiskov in neučinkovite zdravstvene reforme. Posebej je izpostavil vlogo Slovenije v Evropi, kjer bi država lahko prispevala k iskanju pravičnih rešitev za konflikt v Ukrajini, namesto da sledi »ideološkim avanturam« trenutne vlade.

Kritika Golobove vlade in »nevladnikov«

Janša je na omenjenem dogodku ostro kritiziral tudi trenutno vlado Roberta Goloba. Govoril je o poslabšanju razmer pod to vlado, vključno z davkom za dolgotrajno oskrbo, ki ne koristi davkoplačevalcem, ampak zmanjšuje prihodke. Omenil je mesečne odbitke v višini skoraj 13 evrov in prvo neposredno obremenitev pokojnin v zgodovini. Posebej je izpostavil demografski upad: »Po domače rečeno – izumiramo!« je dejal, sklicujoč se na rekordno nizko število rojstev v lanskem letu, ki je bilo najnižje v zadnjih 100 letih. Predlagal je ustanovitev demografskega sklada, na katerega bi se preneslo celotno državno premoženje, iz dobičkov sklada pa bi se izplačevale pokojnine. Velik poudarek je Janša namenil tudi reformi nevladnih organizacij (NVO), ki jih je označil za politično pristranske. »35 let po osamosvojitvi Slovenije imamo v Sloveniji stanje, za katerega bi lahko rekli, da postaja vladavina neizvoljenih. Ko odločajo tisti, ki nikoli niso bili izvoljeni. V Sloveniji imamo nevladnike, ki so se celo poimenovali Glas ljudstva. Jaša Jenull je le en glas celotnega ljudstva. In to je vse plačano iz vaših žepov,« je navajal Janša. NVO-je je opisal kot »politično paravojsko levice«, ki zlorablja parlamentarno demokracijo in so financirani iz javnega denarja. Napovedal je, da bo prva stvar po volitvah »zapreti pipe« tem skupinam: »Naj protestirajo in kolesarijo. A to naj počnejo za svoj denar!« Janša obljublja tudi prenovo pravosodja, zlasti sistem imenovanja ustavnih sodnikov. Po novem bi bila za njihovo imenovanje potrebna dvotretjinska večina.

Slovenski narod se prebuja

Udeleženci dogodka v Mengšu pa so imeli priložnost gostu postavljati tudi vprašanja. Ena izmed lokalnih prebivalk ga je vprašala o vplivu inflacije na upokojence, na kar je Janša odgovoril z obljubo o davčnih olajšavah in stabilni vladi. Drugi udeleženci so izrazili skrb glede svobode govora. Janša je poudaril, da bo ustavna večina omogočila zaščito teh pravic brez »notranjega sovražnika«, ki ga ustvarjajo nekateri politiki. Dogodek je vzbudil občutek narodnega prebujanja, trajal je približno dve uri in se zaključil z velikem aplavzom. Srečanje v Mengšu je tako pokazalo, da je Janševa koalicija z volivci živa in aktivna, z ostrimi kritikami vlade in jasnimi načrti za reforme. Pred Slovenijo je leto odločitev – ali bo država ostala v primežu polarizacije ali bo našla pot k razumu in spravi? Janša verjame, da je odgovor v rokah volivcev. Kot je še dejal: »Slovenija bo ponovno sposobna prispevati k iskanju pravičnih rešitev.« Ali nam bo to uspelo, bo pokazal čas, a iniciative, kot je ta, kažejo, da se slovenska politika premika k bolj neposredni demokraciji, v kateri se volivci aktivno vključujejo v oblikovanje prihodnosti.

Iniciativa se širi po Sloveniji

Tako imenovana iniciativa »Koalicija z volivci za ustavno večino razuma« se je uradno sicer začela na 13. kongresu stranke SDS 25. maja 2025 v Ormožu. Tam je Janša napovedal, da bo SDS gradila neposredno podporo med volivci za dosego ustavne večine na volitvah 2026 (22. marca 2026) – namesto klasičnih strankarskih koalicij pred volitvami. Od takrat je iniciativa organizirala serijo pogovornih večerov po Sloveniji, na katerih Janša neposredno komunicira z volivci, odgovarja na vprašanja in zbira predloge. Tako je 6. novembra 2025 potekal pogovorni večer v Kulturnem centru Tržič, kjer je Janša predstavil program koalicije z volivci ter govoril o gospodarskih izzivih, infrastrukturi in stanovanjski politiki. Dogodek je pritegnil veliko udeležencev, ki so postavljali vprašanja o aktualnih temah. 11. novembra 2025 pa je bila nabito polna dvorana v Kulturnem domu Jakoba Trobca. Janša je gostoval skupaj s podpredsednikom SDS Alešem Hojsom. Govorila sta o demografiji, evtanaziji (v povezavi z referendumom 23. novembra), dolgotrajni oskrbi in pogojih za povolilne koalicije, kot so spoštovanje ustave, obsodba totalitarizmov in neuvajanje dodatnih davkov. Na dogodku so pozdravili tudi nove člane SDS. 26. novembra 2025 se je v Kulturnem domu Krško odvil pogovorni večer z gosti, med njimi je bil tudi predsednik SDS, ki ga je vodil Janez Jože Olovec, osrednje teme pa so bile gospodarska rast, blaginja in kritika trenutne vlade. 28. novembra 2025 pa je tudi v Domu na Vidmu v Ilirski Bistrici potekal pogovorni večer z naslovom »Koalicija z volivci za ustavno večino razuma«. Gost večera je bil tudi takrat predsednik SDS Janez Janša, pogovor pa je vodila Adrijana Kocjančič. Dogodek je bil namenjen poglobljeni razpravi o aktualnih družbenih in političnih vprašanjih ter jasni viziji za prihodnost Slovenije. Poleg omenjenih dogodkov so potekala srečanja tudi v drugih krajih, na primer na Vrhniki, kjer je SDS krepila neposreden stik z volivci in širila sporočilo o nujnosti sprememb. Iniciativa pa se širi naprej. Že 14. januarja 2026 je v Kulturnem centru Semič potekal nov pogovorni večer z Janezom Janšo, ki ga je vodila Bernarda Kump. Pogovor je obravnaval prihodnost Slovenije in Bele krajine, cestne povezave, romsko problematiko, perspektivo mladih, težave kmetov, podjetništva, turizma, zdravstva in upokojencev.