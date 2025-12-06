Jožef Lenart, poslanec, v intervjuju za Demokracijo: »Ta vlada nas bo pred svojim neizbežnim odhodom tako zakreditirala, da se je bomo vsi državljani dobro spominjali še naslednja dva mandata«

Piše: Petra Janša

O rezultatu nedavnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o tem, kako ocenjuje mandat Golobove vlade štiri mesece pred parlamentarnimi volitvami in kakšno je razpoloženje na terenu v zvezi z aktualno vlado, smo se pogovarjali s poslancem SDS Jožefom Lenartom.

Gospod Lenart, prosimo vas, da najprej na kratko komentirate rezultat nedavnega referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Ste zadovoljni z njim?

Volilna udeležba (več kot 40-odstotna) je bila dobra. Šlo je za zakonodajni referendum, kar pomeni redko možnost neposrednega odločanja o politiki, vodenju in posledično o življenju v naši državi. Na takem referendumu je glas preprostega državljana volivca vreden enako kot glas poslanca DZ RS, ministra, predsednice RS in predsednika vlade RS. Predvsem sem zadovoljen s tem, da je bil slab zakon zavrnjen, ker menim, da še obstaja upanje za dobro in pravično družbo, ki ima čut za najranljivejše. Spoštujem pa voljo volivcev, tudi tistih, ki so glasovali za zakon, in me po znanih izidih tak rezultat nekako ne preseneča. Zadovoljen sem tudi s tega vidika, ker mi je uspelo veliko ljudi prepričati, da so odšli na volišča. Tudi sam sem glasoval proti. Bilo je vredno vsake minute dela in truda.

Od skupno 88 volilnih okrajev je zakon dobil podporo le v 32, med temi je tudi Ptuj 2 (50,86 odstotka glasov). Prihajate iz volilnega okraja Ptuj 1, če se ne motim, kjer pa je bil zakon zavrnjen kar s 63 odstotki glasov. Čemu pripisujete to razliko v rezultatih?

Da. Morda je bolj nazorna trditev, da so dejansko vsa večja mesta, toej volivci mestnih občin torej večinsko glasovali za zakon. Med temi je tudi Ptuj 2, ki predstavlja MO Ptuj in občino Hajdina. Spoštujem mestno prebivalstvo, ki je, kot kaže, tudi na Ptuju bolj liberalno glede družbenih vrednot, osebnih svoboščin (več pravic), kar se lahko odraža tudi skozi tako občutljivo tematiko, kot je pravica do lastne odločitve o končanju življenja. Problem pa je relativizacija samomora kot nekaj sprejemljivega in sprejemanje pomoči pri samomoru kot moralno nespornega. Po sprejetju tako nedodelanega in kočljivega zakona bi se družbene norme zelo spremenile. Šle bi navzdol, nagnile bi se k vedno manj odgovornosti do življenja in sočloveka. Začeli bi se spreminjati v brezčutno družbo, ki ji življenje sočloveka pomeni manj od življenja hišnega ljubljenčka. Razlika v rezultatih med okrajema Ptuj 1 in Ptuj 2 je zanimivo vprašanje z odgovorom z negotovo verjetnostjo. Najverjetneje je vzrok, da je bila volilna udeležba v VO Ptuj 1 višja, torej je bil zaznan večji interes do vprašanja. Mogoče je tudi, da so volivci iz okraja Ptuj 1, ki obsega podeželske občine, bolj konservativni, z močnejšimi verskimi in tradicionalnimi pogledi ter z močnim čutom za soljudi in delno zaradi nezaupanja v zdajšnjo vodstveno garnituro v državi.

