Jože Biščak v Celju: In smo skupaj zdržali to Golobovo torturo in torturo njegovih visokoletečih parazitov. Zato smo danes tukaj.

Piše: C. R.

Objavljamo govor, ki ga je imel novinar, urednik in publicist Jože Biščak na srečanju simpatizerjev Demokracije v Celju.

Dober dan, dobri ljudje. Pa smo spet skupaj, nikoli ne razočarate, vedno pridete v lepem številu. Hvala vam.

Poglejte, če bi mogel, bi tole dvorano spremenil v velik časovni stroj in vas popeljal v preteklost, da bi vam nekaj pokazal. Odpotovali bi natanko 81 let v enega najlepših kotičkov slovenske dežele – to je na Bled. Odšli bi v nek hotel, kamor je ravnokar prišel takratni šef slovenske OZNE Ivan Maček – Matija. V torbi je imel odlikovanja: ena je bila zlata, ena srebrna, ena bronasta, imel je še dve plaketi s pohvalami. Zakaj je prišel tja? Ker je bila tam za dvotedenskih počitnicah skupina komunističnih klavcev iz Kočevskega roga. Odlikovanja oziroma medalje so podeljevali glede na to, koliko ideoloških nasprotnikov je kdo pobil. Kakšna sprevrženost je bila to, da so komunisti podeljevali medalje glede na število ljudi, med katerimi je bila večina civilistov.

Zakaj vam to govorim? Ker je bila vlada Roberta Goloba, ki je, hvala Bogu, zdaj odšla, najbolj komunistična vlada po osamosvojitvi Slovenije. In če bi mogli, če Slovenija ne bi bila članica EU, bi nas spet metali v jame. Kako se jim po tem toži, pričajo številni levičarski zapisi na družbenih omrežjih. Eden je objavil sliko novega premierja Janše in sodelavcev, ki so nedavno bili na spominski slovesnosti v Rogu, ter spodaj zapisal: »Domobranci prihajajo iz jam.«

So pa levičarji zato uporabili druge metode, na udaru so se znašli predvsem mediji, ki jim niso bili po godu. In na prvem mestu sta tukaj Nova24TV in revija Demokracija. Mogoče bo Boris na to temo povedal kaj več, jaz samo na kratko. Doživeli smo nešteto tožb, razne inšpekcije in agencije so si dobesedno podajale kljuke, mi pa smo morali pisati odgovore na najbolj neumna vprašanja in očitke, ki si jih lahko bolan um izmisli. Ustanovili so celo preiskovalno komisijo in tisti, ki ste gledali televizijske prenose, ste lahko videli, kaj sta počeli predsednice komisije – kot da bi bili udbašici, kot da bili utelešenje komunistične majorke Milje (kasneje se je izkazalo, da je bila to Milka Planinc), ki je nesrečnikom v Kočevskem Rogu v glavo zabijala žeblje in jo je s posebno pohvalo nagradil Ivan Maček – Matija.

Doživljali smo pritiske, kakršnih še ni bilo. Želeli so nas materialno in finanlno uničiti, grozili so našim oglaševalcem, naj ne oglašujejo na Nova24TV in v Demokraciji, drugače se bodo spravili še na njih. A smo zdržali. Največ zaslug ima za to Boris, ki je krmaril našo barko. In, da ne pozabim, največji delež zaslug, da smo danes spet tukaj, pa imate vi, dobri ljudje, ki ste nas podpirali in nam po svojih najboljših močeh pomagali tudi s tem, da ste ostali naši zvesti bralci in gledalci. Zato še enkrat – hvala vam.

Poglejte, nikoli nismo želeli, da bi nam država karkoli dala ali pomagala. Skupaj z Borisom in Aleksandrom smo v oddaji Aktualno (in tudi jaz v Kavarni Hayek) večkrat poudarili, da ne potrebujemo ne medijskega sklada, ne državnih subvencij. Menimo, naj na trgu preživi medij, ki lahko. Predvsem smo pa želeli, da se oglaševalci sami odločijo, ne da bi jim kdo grozil, kje in za koliko bodo oglaševali. Želeli smo in želimo, in upam, da se bo pod Janševo vlado to tudi zgodilo, da se vzpostavi normalen trg, kamor se država ne bo vmešavala in zaradi nestrinjanja preganjala drugače misleče.

Štiri leta nazaj, bilo je spetembra 2022, sem na prvem našem srečanju v Poljanski dolini dejal, da se nad Slovenijo zbirajo temni, nevihtni oblaki. Rekel sem, da se ne smemo zateči k zvoku molka in tišine, da moramo kljub grožnjam jasno povedati, kaj si mislimo, ker dokler bo zadnji od nas pokončno stal, bomo stali vsi. In smo skupaj zdržali to Golobovo torturo in torturo njegovih visokoletečih parazitov. Zato smo danes tukaj. Ker nismo obmolknili. Ker smo podpirali drug drugega in ostali zvesti drug drugemu. Ker bomo tako ravnali tudi naprej! Ker smo dokazali, da smo kot viharniki z močnimi koreninami visoko v gorah, ko nas niti nevihte s strelami ne morejo ne premakniti, ne uničiti. Ker imamo dolg do naših prednikov. In ker imamo dolžnost do naših potomcev, da jim Slovenijo zapustimo svobodno, resnicoljubno in pravično.

Zato, dobri ljudje, dragi prijatelji, Bog vas živi! Bog živi Slovenijo! Hvala še enkrat vsem, hvala, ker ste prišli. Hvala vam.