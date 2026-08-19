V tiskani izdaji Demokracije preberite: Ministrstvo za kulturo v mandatu Aste Vrečko: poleg finančne luknje še nepreglednosti pri razpisih

Piše: Lucija Kavčič

Kot je bilo obelodanjeno v začetku avgusta, je revizija, ki jo je na ministrstvu za kulturo za prejšnji mandat izvedlo Računsko sodišče, pokazala, da je bilo poslovanje ministrstva pri zagotavljanju doseganja ciljev razpisov neučinkovito.

Nova ekipa ministrstva za kulturo je odkrila 8,9-milijonsko luknjo glede na odprte obveznosti ter ugotovila netransparentno in razsipno delovanje prejšnje garniture pod vodstvom Aste Vrečko, zdaj pa je tudi Računsko sodišče ob reviziji izreklo negativno mnenje. Od ministrstva je zahtevalo predložitev odzivnega poročila v 90 dneh, izdalo pa mu je tudi šest priporočil za izboljšanje poslovanja.

Slabe ocene revizorjev

Revizorji so ministrstvu za kulturo izrekli slabo oceno glede upravljanja javnih razpisov za večletne kulturne programe in projekte, ki je bilo neučinkovito. Revizija je zajela obdobje 2021–2025, s poudarkom na programskem in projektnem razpisu za leta 2022–2025. Vzrok za neučinkovito poslovanje je bil v samem sistemu, po katerem je ministrstvo razpisovalo, ocenjevalo in spremljalo porabo javnega denarja. Računsko sodišče je ugotovilo, kot so njegovo poročilo povzeli na STA, da je ministrstvo le delno ustrezno določilo cilje obravnavanih javnih razpisov ter razpisne pogoje in kriterije za izbor programov in projektov. Poleg tega ni vzpostavilo primernih mehanizmov za naknadno evalvacijo doseganja ciljev javnih razpisov, doseganja teh ciljev tudi ni redno spremljalo, ob tem pa je bil pomanjkljiv tudi nadzor nad izvajanjem sofinanciranih programov oziroma projektov.

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