Jemlje Golob sredstva za kampanjo iz davkoplačevalske blagajne?

Potem ko je Gibanje Svoboda začelo obsežno predvolilno kampanjo, še preden je bilo to dovoljeno, se je zdaj Golobova vlada odločila, da bo za kampanjo o svojih “dosežkih” porabila kar davkoplačevalski denar. Očitno zanje ni nobenih meja? In tudi ta kampanja bo prezgodnja – končala se bo še preden bi se smela začeti.

Vladni urad za komuniciranje je pred dvema dnevoma objavil “Poziv k oddaji ponudbe za izdelavo medijskega načrta za medijski zakup za informativno kampanjo o dosežkih vlade v mandatu od 2022 do 2026″.

“Urad Vlade RS za komuniciranje za potrebe izvedbe informativne kampanje o dosežkih vlade v mandatu od 2022 do 2026 potrebuje storitev izdelave medijskega načrta. S tem namenom preverjamo trg, po pridobitvi informacij o cenah storitev na trgu pa bo naročnik, skladno z določbo prvega odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) oddal naročilo gospodarskemu subjektu, ki bo za opisane storitve ponudil najnižjo ceno,” so zapisali v objavi. Rok za prijavo je do vključno 28. januarja.

Okoli 40.000 evrov plus medijski zakup

Iz priložene “Specifikacije izdelave medijskega načrta” je razbrati, da ima vlada v načrtu 10-dnevno kampanjo (med 9. in 18. februarjem), s katero nameravajo informirati čim širši del prebivalstva, in sicer naj bi po oceni oglasi na spletnih medijih dosegli 600.000 ljudi, na radijskih postajah pa 400.000. Urad vlade za to namenja do 15.000 evrov za spletne medije in do 25.000 evrov za radijske postaje – v to pa še niso vključeni stroški medijskega zakupa.

Svoboda s prezgodnjo kampanjo že zdaj dviga prah

Spomnimo, da je največja koalicijska stranka, Gibanje Svoboda, svojo predvolilno kampanjo lansirala že zdavnaj prej, preden je bilo to dovoljeno. Kot je znano, bodo volitve v nedeljo, 22. marca, kampanje pa so po zakonu dovoljene en mesec prej; zakon namreč pravi: “Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja.”

Kampanja, ki jo imajo Golobovi že zdaj, je torej mimo zakona o volilnih kampanjah. Je pa res, da je zakonodaja glede spornega prezgodnjega političnega oglaševanja nedorečena.

Kot smo poročali, gre za kampanjo, ki jo je Svoboda lansirala preko svoje spletne strani Slovenijanaprej.si, kjer je iz pojasnil politike zasebnosti oziroma piškotkov razvidno, da predvideni skupni znesek za politično oglaševalsko kampanjo od 1. decembra 2025 do 19. februarja 2026 znaša do 150.000. V to so vključeni priprava in produkcija oglasov, zakup oglasnih površin (vključno z zunanjimi plakati), spletno in družbeno medijsko oglaševanje ter drugi neposredni stroški.

In tudi nova vladna kampanja o “dosežkih” bo prezgodnja. Ponovimo še enkrat: potekala bo med 9. in 18. februarjem. Plačali pa jo bomo mi vsi …