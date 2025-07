Jelka Godec: “Dogajanje v zdravstvenih domovih rezultat podpihovanja sovražnosti do zdravstvenih delavcev s strani trenutne oblasti”

Piše: Moja Dolenjska

Odstopila je polovica članov sveta Zdravstvenega doma (ZD) Trebnje, ki zato ne more odločati. Petkova seja sveta zavoda, na kateri naj bi po odstopu Karmen Lukše imenovali v. d. direktorja zdravstvenega doma, zaradi odstopov ni bila sklepčna in so jo zato preklicali, je danes za STA potrdila strokovna vodja ZD Marijana Šekli Grozina.

Povedala je, da ima v sredo napovedan sestanek z župani občin ustanoviteljic zdravstvenega doma, da dorečejo nadaljnje korake, neuradno je predviden tudi ločen sestanek z zaposlenimi v zdravstvenem domu. Drugih informacij zaenkrat ne želi dajati.

Odstopili so trije predstavniki zaposlenih v ZD Trebnje, predstavnik Občine Mokronog-Trebelno in predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Zaradi odstopov je trenutno praznih pet od skupno desetih mest v svetu zavoda. Za sklepčnost in s tem možno sprejemanje sklepov je potrebna prisotnost najmanj šestih članov.

Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec, dobra poznavalka razmer na zdravstvenem področju, pa je že v preteklih dneh zapisala, da je dogajanje v zdravstvenih domovih rezultat podpihovanja sovražnosti do zdravstvenih delavcev s strani trenutne oblasti, tj. vlade in koalicije v državnem zboru (Gibanje Soboda, Levica in SD).

“V stranki SDS izražamo podporo vsem zdravstvenim delavcem ter obsojamo vse pritiske in napade na zaposlene v zdravstvu. Nasilje nad zdravstvenimi delavci bi se moralo preganjati po uradni dolžnosti. Žal so bili koalicijski poslanci proti sprejemu zakonskih predlogov, ki bi to omogočili,” je dodala.

Doslej je znano, da so velike težave v ZD Maribor, Ptuj, Trebnje in Metlika. Veliko je tudi poskusov za ZD Novo mesto, vendar se je občina z županom Gregorjem Macedonijem na čelu na poskus destibilizacije razmer odzvala pravočasno in pravilno.

