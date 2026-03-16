Je v ozadju akcije levega trojčka tudi jeza, ker je Golobovi vladi spodletelo pri tožbi proti Izraelu? Levi nevladniki rešujejo vlado z zgodbico, ki ne pije vode!

Piše: Gašper Blažič

Potem ko so se režiserji nove obveščevalne kakor afere precej nespretno motovilili s svojimi izjavami o vmešavanju neke izraelske tajne službe v slovensko predvolilno kampanjo, se odzivi že vrstijo. In vse kaže, da je s tem primerom povezana tudi odpoved Slovenije pridružitvi tožbi proti Izraelu.

Namreč, če Golobova vlada prejšnji teden ni dosegla soglasja glede pridružitve Slovenije tožbi Južnoafriške republike proti Izraelu, je to precej nenavadno, glede na to, kako je premier Golob ves mandat razglašal, kako bo Izraelcem že dal vetra. Sedaj pa si je kakor premislil. Točnih podatkov o tem, kdo je bil proti na seji vlade, sicer nimamo, a verjetno se bo moral marsikateremu članu vlade razvezati jezik še v tem tednu, saj SD in Levica to smatrata za izdajo.

S tem razlogom so verjetno botri tudi aktivirali trojko (Nika Kovač, Borut Mekina, Filip Dobranič), vabilo na tiskovno konferenco je bilo poslano šele včeraj. Po navedbah Mekine je letalo izraelske družbe Arrow Aviation v zadnjih mesecih vsaj trikrat pristalo na ljubljanskem letališču, in sicer novembra, decembra in zadnjič februarja. Ob decembrskem obisku naj bi bila na njem najmanj dva sodelavca podjetja Black Cube, je razkril. Njegov vir trdi, da naj bi se na sedežu SDS srečali z Janezom Janšo.

SDS se je na to že odzvala.

“Podjetju (agenciji ali karkoli je že) Black Cube, ki se omenja kot izvor posnetih izjav o korupcijskem kriminalu slovenske levičarske elite neslutenih razsežnosti in za katerega (podjetje) slišimo prvič, bi morali po našem mnenju postaviti spomenik sredi Ljubljane. Če so vso to korupcijo neslutenih razsežnosti namesto domačih preiskovalnih organov res razkrili oni, so slovenskim davkoplačevalcem prihranili na stotine milijonov evrov. Računamo, da bodo neodvisne domače institucije, ko bodo vzpostavljene, na podlagi teh dokazov in sledi onemogočile organizirano kriminalno združbo, ki si je prilastila Slovenijo. Hkrati upamo, da nedavna nepričakovana in s preglasovanjem sprejeta odločitev vlade RS o nepridružitvi tožbi Južne Afrike zoper Izrael ne bo preprečila objavo še ostalih nakazanih korupcijskih dokazov,” je na omrežju X zapisala SDS.

— SDS (@strankaSDS) March 16, 2026

Kot kaže, je odločitev vlade glede tožbe proti Izraelu prejšnji teden sprožila veliko nezadovoljstva, zlasti pri zunanji ministrici Tanji Fajon, pa tudi pri Levici. Fajonova je namreč sporočila, da so se dogajali zunanji pritiski. Podpredsednik vlade Matej Arčon je sicer danes zatrdil, da ni nihče vplival na kateregakoli ministra ali ministrico pri glasovanju o tem, ali naj se Slovenija pridruži tožbi proti Izraelu. Arčon trdi, da bi pridružitev Slovenije postopke zgolj podaljšala. Slovenija sicer ostaja pri stališču, da se je v Gazi dogajal genocid, je dejal. Precej nenavadno. Janša se je v soboto spraševal, ali je vlada spremenila stališče glede pridružitve tožbi proti Izraelu zaradi pritiskov, pri čemer se je skliceval na besede zunanje ministrice Tanje Fajon. “To suverena država ne dela. Mogoče so se zdilali zato, da kakšni posnetki ne bodo objavljeni,” je dejal Janša.

Je bila današnja intervencija Nike Kovač, Boruta Mekine in Filipa Dobranića poskus, da obrnejo pozornost javnosti in hkrati onemogočijo najnevarnejšega nasprotnika? No, precej jalov poskus. Medtem ko posnetki prisluhov govorijo sami zase, omenjena trojica v rokah nima nobenih dokazov, gre zgolj za ugibanja. Verjetno tudi z namenom, da pravno spodbijejo legitimnost volitev, če bodo na njih poraženi. Očitno pa je šlo pri tej tiskovni konferenci za uslugo levih nevladnikov vladi, saj je Tanja Fajon kljub temu, da dokazov ni, ponovila njihovo tezo. Delovanje izraelske zasebne obveščevalne agencije Black Cube v Sloveniji, o katerem so danes spregovorili predstavniki nevladnih organizacij in tednika Mladine, je zunanja ministrica Tanja Fajon označila kot neposreden napad na suverenost Slovenije. Podobno Levica. In seveda vsi režimski mediji, ki do onemoglosti ponavljajo to zgodbo brez dokazov. Kakor je nekoč dejal razvpiti nacistični propagandni minister Joseph Goebbels: ponovi laž stokrat in postala bo resnica.

Je pa zadevo že komentiral spletni vplivnež Jan Macarol in scenarij konstrukta pojasnil takole: “Vrhunski izraelski vohuni, nekdanji specialci in strategi, ki so domnevno strah in trepet svetovne elite, se odločijo za super-tajno operacijo v Sloveniji. In kako izvedejo to briljantno tajno misijo? Tako, da z zasebnim VIP reaktivcem spektakularno in pod svojim pravim imenom pristanejo naravnost na Brniku. Nato se sredi belega dneva zapeljejo na Trstenjakovo 8 – na najbolj opazovan in prisluškovan naslov v državi, pred katerim imajo slovenski novinarji praktično stalno postavljen tabor. Tam jih pred vrati, pred očmi celotne javnosti, pričaka prvak opozicije Janez Janša osebno. Malo poklepetajo, skujejo načrt za padec vlade, spijejo kavo in odletijo v Rim. Enega agenta pa pustijo v Ljubljani – verjetno zato, ker jim je zmanjkalo prostora za prtljago ali pa ni imel drobiža za taksi do letališča. Če bi elitne obveščevalne agencije res delovale na tak način – torej parkirale svoje VIP letalo pred nosom vseh in šle na uradni sestanek na sedež največje stranke –, bi jih razkrinkali že vaški redarji, ne pa Nika Kovač in Borut Mekina. To ni niti komedija, to je čista tragikomedija. Pravi James Bond bi ob tem jokal v svoj martini. Zdi se, da levim omrežjem postaja kristalno jasno, da jih bo aktualna oblast s svojo operativno invalidnostjo pokopala in gladko zmago podarila desnici. Zato očitno prehajamo iz klasičnega političnega boja v žanr slabe znanstvene fantastike.”