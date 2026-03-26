Je to resnični namen današnje seje Sveta za nacionalno varnost?

Piše: Nova24tv.si

Danes bo v vladnih prostorih potekala seja Sveta za nacionalno varnost (SNAV). Ključne teme? Krizne razmere v svetu, energetska varnost in ključno – tuji vplivi na volitve v Sloveniji. Precej nenavadno, glede na to, da so volitve že za nami. Predpostavljamo lahko, da je sklic seje SNAV povezan s sestavljanjem nove koalicijske večine.

Predsednik vlade je na sejo povabil predsednico Republike Slovenije dr. Natašo Pirc Musar in predsednike političnih strank, ki so bile izvoljene v državni zbor. Vabljeni so torej predsednik SDS Janez Janša, predsednik liste NSi, SLS, Fokus Jernej Vrtovec, predsednik SD Matjaž Han, predsednik stranke Demokrati dr. Anže Logar, koordinator Levice Luka Mesec in predsednik stranke Resnica Zoran Stevanović.

Vprašanje zunanjih vplivov na državnozborske volitve je že pred volitvami obravnaval sekretariat Sveta za nacionalno varnost. Sestal se je sekretariat, zato da o zadevi ne bi mogla spregovoriti tudi SDS, ki je bila tarča nedokazanih obtožb s strani predsednika vlade, njemu podrejenih institucij in ostalih zaveznikov v civilni sferi, torej medijev in nevladnih organizacij. Sledili so nenavadni nastopi državnega sekretarja Vojka Volka, ki je zagotavljal, da obstajajo dokazi o povezanosti med (korupcijo razkrivajočimi) posnetki in SDS. Pri čemer pa ni predstavil niti enega dokaza.

Aktualni predsednik vlade sklical SNAV s predsedniki brez mandatov

Tokrat pa se sestaja celoten Svet za nacionalno varnost, tako rekoč “post festum”, po volitvah, ko so se že vsi vplivi, notranji in zunanji, če predpostavljamo, da so slednji dejansko obstajali, že realizirali v oddanih glasovih. Volilnih preferenc pa se ne da spremeniti za nazaj, saj na tej točki čakamo zgolj še na razrešitev vprašanj, ki se nanašajo na poštenost volitev.

Na tej točki je lahko uvrstitev vprašanja tujih vplivov na volitve zgolj v funkciji tega, kar je šele pred nami, in pred nami je sestavljanje prihodnje koalicije in vlade ali pa razpis predčasnih volitev. In ker predčasne volitve niso v interesu vladajočih, je razumno domnevati, da je resnična funkcija sklica SNAV povezana s sestavljanjem koalicije.

Da je temu tako, priča tudi seznam vabljenih. Na seznamu vabljenih je Logar, ki je trenutno zgolj poslanec, na nedeljskih volitvah pa sploh ni bil izvoljen v državni zbor. Na seznamu je Stevanović, ki je sicer bil izvoljen v državni zbor, a še nima potrjenega mandata. Drugače povedano, dokler Državna volilna komisija ne potrdi mandatov in dokler v državnem zboru ne bo potekala konstitutivna seja, je moč še vedno zasidrana v obstoječem sklicu državnega zbora.

Gre za Golobov manever pridobivanja Demokratov ali Resnice v koalicijo?

Gibanje Svoboda potrebuje za sestavo koalicije svoji dve koalicijski partnerici iz prejšnjega mandata, torej SD in Levico, in še vsaj eno stranko. Resnica jim lahko ponudi 5 mandatov, kar pa še ne zadošča za sestavo koalicije, saj potrebujejo 46 glasov. Zadošča pa, če se koaliciji pridružijo Logarjevi Demokrati. Svoboda 29 + SD 6 + Demokrati 6 + Levica 5 = 46. Predsednik Demokratov Anže Logar pa je v predvolilnem obdobju večkrat ponovil, da do ponovitve vlade Roberta Goloba ne sme priti.

A kot bi rekel zadnji vodja slovenskih komunistov Milan Kučan: “Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan“. Po volilni nedelji je prišel ponedeljek in Logar verjetno razmišlja, kako si rešiti politično kariero. Rešil bi se z vstopom v koalicijo in prevzemom enega od ministrstev, kjer bo sicer prepuščen milosti in kapricam tranzicijske levice. Za kaj takega pa bi moral požreti besedo, ki jo je dal volivcem. Ne samo, da bi omogočil novo Golobovo vlado, prav tako bi požrl besedo, da bo njegova stranka sodelovala le v koaliciji, kjer bodo lahko delovali kot most med obema političnima poloma. Poraja se vprašanje, v kakšnih okoliščinah bi bil Logar pripravljen na tak scenarij?

In tako končno pridemo do zaključka, čemu bi lahko služil jutrišnji sestanek Sveta za nacionalno varnost. Denimo, da se jutri predsednik vlade na SNAV na debelo in široko razgovori o tujih vplivih na volitve v Sloveniji, predstavi domnevne dokaze, Logar pa po sestanku pove, da je bil seznanjen z okoliščinami, ki ga naravnost silijo v vstop v koalicijo. Mediji ga bodo zatem povzeli, javnost pa domnevnih dokazov o tujem vpletanju ne bo nikoli videla. Gre vendarle za sejo Sveta za nacionalno varnost.

Podoben scenarij pa bi seveda veljal tudi za Stevanovićevo resnico, le da bi Golob v tem primeru potreboval še vsaj en glas. Še enega “Pučkota”, tako rekoč. Golobu pa bi lahko kdo tudi prekrižal načrte. Janez Janša je namreč včeraj pripomnil, da bi lahko Golob na jutrišnjo sejo SNAV že lahko prišel kot del opozicije.