Je POP TV-ju pri intervjuju z Janšo zagodla umetna inteligenca?

Piše: C. R.

Bralec nas je obvestil o lažnivem oziroma površnem podnaslavljanju pri intervju s predsednikom SDS Janezom Janšo.

Spomnimo. V četrtek zvečer je bil na POP TV gost oddaja 24UR zvečer predsednik SDS Janez Janša. Glej Janša: Vsako kosilo je treba enkrat plačati. Bralec nas je opozoril, da je prišlo naknadno pri tem do napačnega podnaslavljanja pri intervjuju. Spodaj si ogledate namerne ali nenamerne napake, ki so se pri tem zgodile.

Pri tem se zastavlja vprašanje, ali je POP TV-ju zagodla umetna inteligenca (vemo, da obstajajo programi, ki skrbijo za avtomatsko podnaslavljanje), ali je v ozadju kaj drugega. Vsekakor napake, ki se ne bi smele zgoditi. Spodaj slikovno in grafično objavljamo napake, ki so se pri tem zgodile.

Bralec nam je pri tem napisal: V nadaljevanju pošiljam samo nekaj zaslonskih slik iz tega intervjuja.

Z zeleno je navedeno dejansko izgovorjeno besedilo, spodaj pa lažnivo podnaslavljanje, podčrtano z rdečo. (Glejte intervju ob časih, ki so navedeni na spodnjih slikah.)