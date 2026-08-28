Je Nataša Pirc Musar res tako prizadeta in užaljena, da je diplomatom “špecala” lastno vlado?

Piše: Gašper Blažič

Da je napad najboljša obramba, dobro ve tudi aktualna predsednica Nataša Pirc Musar, ki po aferi z nesrečo v predoru Kastelec ter razkritji o mreži okoli njene prijateljice Viktorije Krivolucje deluje kot ranjena zver. Tako rekoč na pragu velikega dogodke, kot je Strateški forum na Bledu, je spet izrekla svoj znameniti »Ne bom tiho« in se spravila na vlado.

Se skuša Nataša Pirc Musar maščevati, ker jo vlada ni vzela v bran zaradi pisanja medijev? Ne vemo. A njena reakcija je pravzaprav zelo predvidljiva. In še bolj agresivna kot na proslavi ob dnevu državnosti. Sedaj vlado sramoti celo pred diplomati. Na prvi pogled zaradi višjih ciljev. Češ, branim ustavo in vrednote države.

“Kot predsednica Republike Slovenije imam skupaj z vami (…) odgovornost, da vsak dan varujem in uveljavljam vrednote, zapisane v ustavi. Tako bo tudi v prihodnje. Kot bo v prihodnje ostala tudi moja zaveza, da ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države,” je Pirc Musarjeva dejala v nagovoru diplomatskemu zboru, ki je potekal za zaprtimi vrati. Nanizala je več pohval na račun slovenske diplomacije v svetu in njenih dosežkov, izrazila pa je tudi nekaj kritik, predvsem v luči potez trenutne vlade. Seveda je znova vzela v bran Tanjo Fajon glede njene spodletele kandidature za Sahel, čeprav je zunanji minister Tone Kajzer že zdavnaj pojasnil, da stvari niso takšne, kot so jih prikazovali propagandisti v svoji bitki za interpretacijo. Slovenija je s tem po mnenju predsednice “zamudila priložnost za zasedbo visokih položajev v mednarodnih institucijah”, takšnih priložnosti pa “za nas ni prav veliko”. No, seveda gre za streljanje s slepimi naboji.

Sicer je bila kritična tudi do predsednika DZ Zorana Stevanovića, ki je sprejel delegacijo Republike Srbske ter najavil obnovitev stikov z Rusijo. Dejala je, da gre za “pošiljanje napačnega sporočila v svet”. Nenavadno, glede na rusko mrežo okoli predsednice. »Pri takem odnosu do ustavnih vrednot v zunanji politiki Slovenije ne morem sodelovati. To ni zunanja politika, ki je v interesu naše države,« je predsednica dodala v govoru, ki so ga posredovali iz njenega urada. Ni znano, ali se je s Stevanovićem o tem pogovorila na štiri oči.

Pirc Musarjeva se je znova obregnila tudi ob nedavno zadržanost Slovenije ob izjavi EU o Zahodnem bregu ter izraelskih naselbinah. No, tudi tu sta ministra Kajzer in premier Janez Janša razložila, za kaj gre, a Pirc Musarjeva je neomajna. Češ, gre za “nasprotovanje tisti zunanji politiki EU, ki v ospredje postavlja človekove pravice in dostojanstvo”. “Slovenija je članica EU in je s tem sprejela tudi njene temeljne vrednote svobode, demokracije, enakosti, pravne države, človekovih pravic in dostojanstva,” je dodala. Kot da ne bi Janša pred tem opozoril na dvojna merila EU glede nekaterih drugih dogajanj, ob katerih molči.

Posredno se je odzvala tudi na besede premierja Janeza Janše, ki je v četrtek v nagovoru diplomatom dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in da je samo to uradna politika Slovenije. “Ne želim polemizirati o tem, kdo ima pristojnosti voditi zunanjo politiko. Te pristojnosti so določene z ustavo in zakonom. Želim pa jasno povedati, da pristojnost za odločanje ne pomeni imunitete pred javno presojo,” je dejala. No, hvalila pa je diplomatske dosežke Slovenije pred prihodom sedanje vlade.

Iz njenega govora je razvidno, da se zaradi zadnjih dogodkov, povezanih s prej omenjeno afero, počuti zelo prizadeta. In zato toliko bolj agresivno reagira na vsako potezo vlade, ki bi lahko izpadla kot zdrs.