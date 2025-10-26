Piše: Moja Dolenjska
Predsednik SDS Janez Janša je napovedal sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bodo zahtevali takojšen sprejem štirih zakonov, ki so jih vložili župani, sprejem ukrepov za odpravo dvojnih meril pri obravnavi kaznivih dejanj Romov ter “odgovornost vseh, ki so doslej tiščali glavo v pesek”.
Janša je zapisal, se bodo na dan izredne seje državnega zbora zbrali na protestnem shodu pred parlamentom ter taZahtevaliko pomagali poslancem SDS in NSi “pri prepričevanju levičarjev, ki so doslej z glasovalnim strojem preprečevali učinkovito ukrepanje”.
Predsednik SDS je že v soboto zvečer izrekel iskreno sožalje svojcem in prijateljem žrtve. “To smrt imajo posredno na vesti predsednik vlade Robert Golob in njegova koalicija. Prišli smo celo tako daleč, da si očividci umora ne upajo odkrito nastopiti pred kamero,” je dodal.
Zapisal je, da je Golob nastavil “nesposobnega ministra Poklukarja in nesposobno ministrico Katičevo, ju ves čas podpiral v njuni ignoranci do romske problematike in uporabi dvojnih meril. Ni poslušal opozoril prizadetih ljudi, niti županov niti opozicije”.
Vladajoči so se posmehovali predlogom županov in opozicije, ki bi omejili in preprečili nasilje. “Namesto da bi zaščitila ljudi, je oblast ščitila kriminalce,” je dodal.
Med krivci za smrt očeta, ki je pred romskim napadom želel zaščititi svojega sina, so “levičarska politika oz. politiki zaradi vzpostavljanja dvojnih meril, sodstvo in tožilstvo zaradi uporabe dvojnih meril pri sankcioniranju kaznivih dejanj Romov ter minister in vodstvo policije zaradi omalovaževanja resnih opozoril in znakov poslabševanja varnostne situacije”.
“Edina spodobna poteza, ki jo danes lahko še naredi predsednik vlade, je takojšen odstop. Sicer protesti v Novem mestu ne bodo dovolj, treba bo v Ljubljano na Gregorčičevo,” je dodal Janša.
Pred lokalom Patriot v Novem mestu so v soboto okoli 2.30 napadli 48-letnega Aleša Šutarja, ki je prišel po sina. Ta ga je poklical, ker mu je grozila skupina Romov.
Po doslej znanih podatkih je očeta pred lokalom pretepla skupina Romov, policija pa je v zvezi z dogodkom prijela enega osumljenca, starega 20 let. Šlo naj bi za povratnika. Neuradno naj bi bil ta edini, ki je napadel moškega, čeprav policija preiskuje tudi možnost, da je bil v napad vpleten še kdo. Napadeni Aleš, oče dveh otrok v starosti 18 in 13 let, je v soboto zaradi poškodb umrl v bolnišnici.
Danes so se od pokojnega Aleša v Novem mestu, na prostoru pred lokalom na Rozmanovi, zbrali številni in v njegov spomin prižgali svečo.
Medtem je Robert Golob skupaj z odstopljenima ministrico za pravosodje Andrejo Katič in notranjim ministrom Boštjanom Poklukarjem na obisku v Novem mestu. Obisk ni bil posebej najavljen, kot je to običajno, po navedbah STA pa bodo predvidoma ob 16.30 v novomeškem rotovžu na Glavnem trgu 7 v Novem mestu dali izjavo za medije po srečanju z lokalno skupnostjo in seznanitvijo z ukrepi na terenu, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.
Pri tem se je Golob “dobro zavaroval”. Vnaprej je poslal specialce, da ga varujejo pred novinarji in ljudmi v Novem mestu.
