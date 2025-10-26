Medtem je Robert Golob skupaj z odstopljenima ministrico za pravosodje Andrejo Katič in notranjim ministrom Boštjanom Poklukarjem na obisku v Novem mestu. Obisk ni bil posebej najavljen, kot je to običajno, po navedbah STA pa bodo predvidoma ob 16.30 v novomeškem rotovžu na Glavnem trgu 7 v Novem mestu dali izjavo za medije po srečanju z lokalno skupnostjo in seznanitvijo z ukrepi na terenu, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Pri tem se je Golob “dobro zavaroval”. Vnaprej je poslal specialce, da ga varujejo pred novinarji in ljudmi v Novem mestu.

Posnetek je na FB objavil poslanec Andrej Poglajen (Posnetek: (20+) Facebook), več zaenkrat ni znano.

Novinar Planet18 Luka Svetina pa je objavil: “Ogradili so se od ljudi.” Specialci so varovali prihod PV Roberta Goloba na novomeško občino – in proč umaknili tako novinarje kot zbrano množico, med njimi številne jezne sodelavce pokojnega.”

Posnetek je dostopen na povezavi: Novo mesto, Svetina

Goloba v Novem mestu varujejo specialci, strah ga je novinarjev in domačinov (vir: Zajem zaslona)

 