“Janša je nekoč dejal, da popušanja ne bo in res ga ne bo. Zato čestitke za ukinitev Golobovega predvolilnega bombončka”

Piše: Celjski glasnik

Besede, ki bi si jih lahko predvsem tisti, ki želijo na veliko živeti z davkoplačevalskim denarjem, zapomnili, so: “Ko ni denarja, so tudi takšne odločitve nujne. Žal!”

To je izrekel minister za izobraževanje Borut Rončevič, ki je ustavil javna naročila na področju izobraževanja in to za kar 10 milijonov evrov. Gre seveda za odločitev, ki je iz tira ponovno vrgla levico, katera je kljub primanjkljaju na vseh koncih in krajih, denar delila vse povprek.

Janša je enkrat na začetku mandata rekel, "ni popuščanja". Ne, "ni popuščanja, žal". https://t.co/rqSl4673pY — Žiga Turk (@ZigaTurk) August 20, 2026

Minister za izobraževanje je namreč v preteklem tednu poslal jasno sporočilo, da je potrebno za porabo javnega denarja podati jasne prioritete in usmeritve. S svojo odločitvijo je poslal sporočilo, da je potrebno upravičiti pridobitev javnega denarja in da ta ne raste na drevesu.

Na to njegovo odločitev se je odzval tudi dr. Žiga Turk, ki prav tako pošilja jasno sporočilo: “Janša je nekoč na začetku svojega mandata dejal: »Popuščanja ne bo.« Ne, »popuščanja ne bo, žal.« To samo pozdravljam @BorutRončevic je zamenjal Golobov predvolilni bonbon.”