Janša diplomatom: Zunanjo politiko vodi vlada, v ospredju vedno interesi Slovenije

Piše: STA

Zunanjo politiko vodi vlada in samo to je uradna politika Slovenije, je glede na objavo vlade na omrežju X danes slovenskim diplomatom na letnem posvetu dejal predsednik vlade Janez Janša. Na dvodnevnem srečanju na Brdu pri Kranju je napovedal še, da bodo vodili takšno zunanjo politiko, da bodo v ospredju vedno interesi Slovenije.

Premier je v nagovoru vodij slovenskih diplomatsko-konzularnih predstavništev, ki je bil zaprt za medije, predstavil usmeritve in vizijo zunanje politike, “ki želi biti odgovorna članica EU, zveze Nato in mednarodne skupnosti ter bo znala in zmogla zasledovati svoje interese”.

Kot je med drugim dejal, zunanjo politiko vodi vlada, “in samo to je uradna politika Slovenije”. Napovedal je vodenje slovenske zunanje politike, v ospredju katere bodo interesi Slovenije.

“Zagotovo imamo različna mnenja, a interesi naše države morajo biti pri ključnih vprašanjih v ospredju. Na zunanjem in notranjem področju ne bi smelo biti razlik,” je glede na objavo na X dejal Janša.

Diplomatom je, kot so navedli na zunanjem ministrstvu, še sporočil, da “zunanja politika ne more biti niti feministična niti mačistična, ampak samo slovenska”.

Poleg Janše je diplomate nagovoril in z njimi razpravljal tudi zunanji minister Tone Kajzer, ki prvič gosti letno diplomatsko srečanje.

Njegovo ključno sporočilo je bilo, da mora diplomacija zastopati interese Slovenije, odpirati vrata gospodarstvu in biti v službi državljanov. “Potrebujemo diplomacijo, ki se zna odzivati na spremembe ter te interese samozavestno in učinkovito uveljavljati,” je glede na sporočilo ministrstva dejal Kajzer, ki je izpostavil pomen gospodarske diplomacije.

“Diplomacija sama sebi ne more biti namen. Slediti mora interesom Slovenije, podpirati naše gospodarstvo in odpirati vrata slovenskim podjetjem na tujih trgih,” je poudaril.

Zunanjepolitične prednostne naloge se odražajo tudi v novi organizacijski strukturi ministrstva, ki jo je diplomatom predstavil Kajzer – med drugim sta bili vzpostavljeni novi enoti za Srednjo Evropo in povezljivost, področje širitve EU, vključno z Ukrajino, je združeno, okrepljena je povezava med razvojnim sodelovanjem in gospodarsko diplomacijo.

V izjavi za medije je tudi zunanji minister dejal, da je vlada tista, ki vodi zunanjo politiko, in da se prek nje sliši “glas Slovenije za zaščito naših interesov in naše prosperitete”.

V odgovoru na vprašanje o usklajenosti zunanje politike s predsednico republike Natašo Pirc Musar ter predsednikom DZ Zoranom Stevanovićem, ki je danes prav tako nagovoril diplomate, je dejal, da ob določenih različnih pogledih sicer ne vidi zelo hudih razhajanj.

“Zaradi tega, ker vsi zasledujemo tisto, kar je v vitalnem interesu Slovenije, naša varnost, naša prosperiteta,” je poudaril.

Glede napovedi Stevanovićevega obiska Moskve je dejal, da “verjame, da smo v demokratični družbi in da predsednik DZ deluje z najboljšimi nameni”. Spomnil je, da je že na svoji predstavitvi pred odborom DZ za zunanjo politiko dejal, da se bo zavzemal za usklajeno delovanje, a da ne more nikogar prisiliti, da bi imel enako mnenje kot on.

Na delovnem kosilu s Stevanovićem ter predsednikom odbora DZ za zunanjo politiko Francem Breznikom je poudaril tudi pomen parlamentarne diplomacije. “Parlamentarno diplomacijo izjemno cenimo, saj lahko tudi navzven pokaže, da smo sposobni presegati notranje delitve, kadar gre za varnost Slovenije in naše temeljne nacionalne interese,” je poudaril.

Kajzer je na posvetu tudi podelil priznanja prvim pooblaščencem Slovenije, ki so državo v tujini zastopali pred njenim mednarodnim priznanjem. Zahvalil se jim je za njihovo vlogo v enem od ključnih obdobij slovenske državnosti.

“S tem srečanjem se vam tudi slovenska diplomacija zahvaljuje za opravljeno delo v prvem in izjemno občutljivem obdobju naše države. Bili ste in ste še vedno ljudje različnih poklicev, položajev in političnih prepričanj, skupna pa vam je ljubezen do naše domovine,” je dodal.

V petek, na drugi dan srečanja, bo diplomate nagovorila Pirc Musar, poleg nje pa še častna gostja letošnjega posveta – nova madžarska zunanja ministrica Anita Orban.