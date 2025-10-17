Janez Koprivec: “Takoj ko se bodo nakazale spremembe, se bodo kot gobe to jesen pojavili ulični performerji, nosilci parol in ustrezni gostje na vseh zaslonih”

Piše: Celjski glasnik

V mediju, ki je tradicionalno naklonjen levi politični opciji – Delu, se sprašujejo kje smo tako usodno zavozili naše zdravstvo.

Če bi bilo poročanje vseh takšnih medijev, ki so tradicionalno naklonjeni levici, objektivno, se verjetno danes tega ne bi spraševali, saj bi ljudje bili obveščeni o dogajanju v zdravstvenem sistemu in to preko preiskovalnih komisij, ki sta jih v preteklih dveh mandatih vodili poslanki SDS.

Namesto vprašanja, kje smo zavozili naše zdravstvo, bi se namreč ljudje spraševali, kdo je prevzel odgovornost za stanje v našem zdravstenem sistemu, ki je izropano, do zadnjega kotička. Delovanje Roberta Goloba in ministrice Valentine Prevolnik Rupel pa je razmere v zdravstvo dejansko potisnilo samo še čez rob.

Nenazadnje pa je potrebno spomniti na ulično razgrajanje Jaše Jenulla s pomočjo Dušana Kebra ter označevanje zdravnikov za dvoživke. Tako družinski zdravnik s koncesijo dr. Janez Koprivec opozarja: “Kozmetični popravki ne bodo spremenili sistema. Menjava oblasti ne bo dovolj. Takoj ko se bodo nakazale spremembe, se bodo kot gobe to jesen pojavili ulični performerji, nosilci parol in ustrezni gostje na vseh zaslonih.”