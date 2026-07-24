Jan Zobec: “Ali sodnica v primeru Svetlane Makarovič sploh ve kaj dela? Gre za civilni postopek, kjer stranke sploh ni potrebno vabiti!”

Piše: Celjski glasnik

Ko je Janez Janša poročanje dveh novinark na RTV Slovenija, ki ga plačujemo vsi označil za neprimerno in vulgarno, so slovenska sodišča takoj urgirala in prvaka takrat opozicije spoznala za krivega.

Ko gre v drugem primeru za očiten napad na novinarja dr. Jožeta Možino s strani Svetlane Makarovič, ki prav tako lagodno živi z davkoplačevalskim denarjem, pa se postopek zapleta, ker naj Makarovičeva ne bi bila sposobna za izvedbo postopka.

Zakaj sodnica čaka Makarovičevo? Ali ta sodnica sploh ve, kaj dela? Gre za civilni postopek, ko strank sploh ni treba vabiti – odvetnik je dovolj … gre za nespoštovanje pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja … @JZobec na @Domovina_je 👉https://t.co/TM9V5GGeVJ pic.twitter.com/SjcboncSjX — Domovina (@Domovina_je) July 19, 2026

Za Domovino je pravni strokovnjak Jan Zlobec jasno in nedvoumno pojasnil, da gre za primer, ki bi že zdavnaj moral biti končan, če bi sodišče imelo interes. Kot je pojasnil mu ni razumljivo, zakaj sodnica vztraja pri vabljenju Makarovičeve, če to ni potrebno, ker gre za civilni postopek. Kot je še pojasnil, so v tem primeru vabljeni najpogosteje samo odvetniki druge stranke pa zgolj, če je potrebno zaslišanje.

Jan Zobec še poudarja, da je bila Makarovičeva v postopku že zaslišana, zato ni nobene potrebe, da bi bila prisotna na samih obravnavah. Pravni strokovnjak tako retorično sprašuje, če sodnica, ki vodi postopek sploh ve kaj dela. Gre namreč za povsem nerazumen potek postopka, kjer bi lahko bila zadeva že zdavnaj zaključena.