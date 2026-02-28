Izrael je napadel Iran

Piše: C. R., STA
Izrael je začel preventivni napad na Iran, je davi sporočilo izraelsko obrambno ministrstvo. Iz Teherana poročajo, da sta v mestu odjeknili glasni eksploziji. Jeruzalemu so se medtem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP oglasile sirene, ljudje po vsej državi pa so prejeli telefonska opozorila o izjemno resni grožnji.
“Država Izrael je izvedla preventivni napad na Iran. Obrambni minister Izrael Katz je razglasil posebne in takojšnje izredne razmere po vsej državi,” je zapisano v izjavi izraelskega obrambnega ministrstva.
Novinarji AFP so v Teheranu slišali glasni eksploziji, nad središčem in vzhodno od iranske prestolnice pa sta bila vidna dva oblaka gostega dima.
“Vrsta eksplozij kaže na to, da gre za raketni napad,” poroča iranska tiskovna agencija Fars.
ZDA so sicer v minulih dneh stopnjevale pritisk na Iran in grozile z vojaškim posredovanjem v tej državi.
ZDA razglasile Iran za državo, ki podpira nezakonita pridržanja
Ameriški državni sekretar Marco Rubio je sicer včeraj Iran razglasil za državo, ki podpira nezakonita pridržanja. To samo po sebi ne prinaša sankcij, pomeni pa dodaten pritisk na državo, ki ji Washington grozi z vojaškim napadom, a Rubio je napovedal, da bi lahko sledila prepoved uporabe ameriških potnih listov za potovanje v Iran ali iz te države.
“Ko je iranski režim pred 47 leti prevzel oblast, je ajatola Homeini utrdil svojo oblast s podpiranjem ugrabitve osebja ameriškega veleposlaništva. Iran že desetletja nadaljuje kruta pridržanja nedolžnih Američanov in državljanov drugih držav, da bi jih uporabil kot politični vzvod proti drugim državam. Ta gnusna praksa se mora končati,” je sporočil Rubio.
Ameriški predsednik Donald Trump je jeseni izdal izvršilni ukaz za zaščito ameriških državljanov pred nezakonitim pridržanjem v tujini, kongres pa je nato sprejel zakon o boju proti nezakonitemu pridržanju. Na tej podlagi so Iran zdaj opredelili kot državo, ki podpira nezakonita pridržanja, je še pojasnil.
“Iranski režim mora prenehati z zajemanjem talcev in izpustiti vse Američane, ki so neupravičeno pridržani v Iranu, kar bi lahko privedlo do preklica te oznake in s tem povezanih ukrepov. Spodbujamo ga, naj to stori. (…) Če Iran ne bo prenehal, bomo prisiljeni razmisliti o dodatnih ukrepih, vključno z morebitno geografsko omejitvijo potovanj z ameriškimi potnimi listi v Iran, skozi Iran ali iz Irana,” je zagrozil Rubio. V izjavi je še zapisal, da noben Američan ne sme potovati v Iran iz kakršnega koli razloga. Vse Američane, ki so trenutno v Iranu, pa je vnovič pozval, naj takoj zapustijo državo.