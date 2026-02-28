Izrael je napadel Iran

Piše: C. R., STA

Izrael je začel preventivni napad na Iran, je davi sporočilo izraelsko obrambno ministrstvo. Iz Teherana poročajo, da sta v mestu odjeknili glasni eksploziji. Jeruzalemu so se medtem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP oglasile sirene, ljudje po vsej državi pa so prejeli telefonska opozorila o izjemno resni grožnji.

“Država Izrael je izvedla preventivni napad na Iran. Obrambni minister Izrael Katz je razglasil posebne in takojšnje izredne razmere po vsej državi,” je zapisano v izjavi izraelskega obrambnega ministrstva.

Novinarji AFP so v Teheranu slišali glasni eksploziji, nad središčem in vzhodno od iranske prestolnice pa sta bila vidna dva oblaka gostega dima.

“Vrsta eksplozij kaže na to, da gre za raketni napad,” poroča iranska tiskovna agencija Fars.

ZDA so sicer v minulih dneh stopnjevale pritisk na Iran in grozile z vojaškim posredovanjem v tej državi.

ZDA razglasile Iran za državo, ki podpira nezakonita pridržanja

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je sicer včeraj Iran razglasil za državo, ki podpira nezakonita pridržanja. To samo po sebi ne prinaša sankcij, pomeni pa dodaten pritisk na državo, ki ji Washington grozi z vojaškim napadom, a Rubio je napovedal, da bi lahko sledila prepoved uporabe ameriških potnih listov za potovanje v Iran ali iz te države.