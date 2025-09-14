Izpadi Klakočar Zupančičeve se kar vrstijo: “Zdaj vas bom utišala in povedala svoje!”

Piše: Nova24tv.si

“Utišajete opozicijskega poslanca. Gospa predsednica, ali res želite to delati? Ali res želite utišati opozicijskega poslanca?” je poslanec NSi Janez Cigler Kralj dejal predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič, ko mu je ta skočila v besedo. Brezsramno mu je zabičala: “Zdaj vas bom utišala in bom povedala svoje, potem boste pa lahko vi spet nadaljevali, pa bova šla naprej.”

Poslanci in javnost so bili znova priča neprimernemu oziroma ekscesnemu vedenju predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič. Vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj je sejo zapustil v znak protesta, potem ko je predsednici očital avtokratsko vodenje in kršitve poslovnika.

Kolegij predsednice DZ se je sestal, da bi razpravljal o sklicu izredne seje državnega zbora, načrtovane za četrtek, 18. septembra 2025. Tema je bila med drugim tudi odgovornost vlade pri obravnavi opozicijskih predlogov. Razprava je hitro eskalirala, ko je Cigler Kralj opozoril na domnevne kršitve poslovnika in predsednici očital, da skuša utišati opozicijo, kadar opozarja na nepravilnosti. Predsednica DZ tega ni želela slišati, zato je na vsak način želela “utišati” poslanca. Cigler Kralj je vztrajal: “Gospa predsednica, vi niste sposobna poslušati izjav, ki vam ne pašejo.”

Kako se je nadaljevalo, si je mogoče ogledati na spodnjem videoposnetku, ki ga je objavila strank NSi in zraven zapisala: “Avtokratske prakse v vsej svoji veličini. Brezsramno. Svobodno. Ko predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič grobo utiša opozicijo, ki opozarja na kršitve poslovneža. In odločevalski valjar gazi dalje.”

Po burni izmenjavi je Cigler Kralj sejo zapustil z besedami: “Zapuščam sejo v protestu. Hvala za vodenje.” Ni se zgodilo prvič, da je Urška Klakočar Zupančič s svojim netolerantnim in avtokratskim stilom vodenja provocirala opozicijo in spodkopavala dostojanstvo parlamenta.

Opozicija je dogodek označila za še en dokaz neprimernega vodenja predsednice DZ, ki postaja vse bolj netolerantna do drugačnega mnenja. “ Nima se smisla ubadati s predsednico DZ, ker svojo avtokracijo kaže že od čistega začetka. Bojkot kolegija je edino smiseln,” je zapisal poslanec Andrej Hoivk. Poslanec Žan Mahnič se je prav tako odzval in zapisal: “R es neprecenljivo, ko poslanka Urška Klakočar Zupančič nori, ker opozicijski poslanci nismo prišli sodelovat v njen resničnostni šov v DZ , ko je na njen predlog vladajoča koalicija danes na notranjem odboru za zadeve sprejela resolucijo proti sebi.”

Večina se strinja, da takšni izpadi škodijo ugledu parlamenta in demokracije, vendar dogodek ni osamljen primer, saj je predsednica že večkrat v preteklosti postregla z ekscesnim vedenjem na sejah, kar le še krepi vtis o njeni nezrelosti in neustreznosti za položaj. Februarja 2024 je na primer med parlamentarno sejo več kot minuto in pol gledala v telefon in odgovarjala na sporočila, nato pa se je še obrnila proti kameri in pomahala, kar je opazovalce spomnilo na vedenje nezrele adolescentke, ne pa na dostojanstveno predsednico. Poleg tega je na seji državnega zbora upokojence nagnala iz galerije, ker so zaploskali besedam poslanke Karmen Furman, pri čemer je kričala in govorila v infantilnem tonu, kar je bil jasen primer neprofesionalnega obnašanja.

Naj spomnimo, da je že na začetku opravljanja svoje funkcije šokirala z incidentom, ko je v parlamentu vpila in drugim poslancem žugala s prstom. Tedaj pa se njeno vedenje ni končalo. Nasprotno – sledilo je še več podobnih “Incidentov”, o katerih lahko več preberete tukaj.