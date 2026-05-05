Izhodišča za koalicijsko pogodbo nove vlade usklajena, sledi usklajevanje podrobnosti vsebin in kadrov

Piše: STA, C. R.

Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so uskladili, je danes dejal prvak SDS Janez Janša, ki vodi pogajanja. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni, nato sledi kadrovski razrez, je napovedal. Za izvolitev računajo tudi na glasove Resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji, je dejal.

Janez Janša je danes v izjavi v DZ pojasnil, da je bila prva faza namenjena temu, da so ugotovili, ali so stranke morebitne koalicije programsko kompatibilne. In to je bil “lažji del posla”. Druga faza je usklajevanje konkretnih vsebin koalicijske pogodbe. “Običajno je to najbolj zahteven del, računamo, da za to potrebujemo najmanj teden dni in če bomo uspešni, potem čaka odločanje na organih strank in če bodo te odločitve pozitivne, steče naslednja faza, to je usklajevanje resorjev in šele potem nastopi faza, ko koalicija predlaga konkretne kandidate, najprej za predsednika vlade, potem celotno vlado v državnem zboru,” je opisal nadaljnje korake.

Izhodišča za koalicijsko pogodbo so sicer poslali vsem strankam, ki so podprle spremembe zakona o vladi, torej trojčku NSi, SLS in Fokus, Demokratom in tudi Resnici. Od slednjih so “dobili nek odgovor, da se pač ta izhodišča v zadostni meri ujemajo z njihovim programom”, je dejal Janša. Kljub temu se je Resnica odločila, da bo v opoziciji. Ker je za izvolitev mandatarja potrebna absolutna večina v DZ, pa Janša pravi, da “za tisti del, kjer pač potrebujemo te glasove, računamo, da se bomo uskladili do zadostne stopnje”.

Janša je ob tem dodal še, da “Slovenska demokratska stranka ne bo sestavljala vlade v tistem dodatku, ko je za izvolitev zadostna relativna večina”. Ponovil je, da vlade ne sestavljajo za vsako ceno. “Hodimo po poti, ki je logična in bomo videli, do kje bomo prišli,” je dejal.

Izhodišča so opredelili v 20 točkah, ki nakazujejo smer, v kateri bodo poskušali graditi koalicijo, je dejal Janša in dodal, da jih bodo danes objavili na spletni strani SDS. Načelna izhodišča so zelo pomembna, je pa pri njih več manevrskega prostora. “Ko pride potem do konkretnih programskih vsebin po resorjih, je pa tisto bolj zahtevno delo pogajanj in usklajevanj in to nas še čaka,” je dodal. Vsaka stranka ima glede pogajanj svoja pravila, ki jih bodo upoštevali, pravi.

Ob tem je dodal, da njihova ambicija ni narediti koalicijsko pogodbo kot v iztekajočem se mandatu, “kjer so napisali nek spisek želja z bombastičnimi obljubami, od katerih več ali manj ni bilo nič, razen v tistem delu, ki ga je prispevala stranka Levica in je šel v napačno smer”.

“Mi bomo skušali oblikovati koalicijsko pogodbo, kot smo jo doslej že večkrat, ki koalicijske partnerje veže, da to, kar tam piše, prvič razumejo, drugič vedo, kaj je treba narediti za to, da se to uresniči, in tretjič se zavedajo, da bo na tem treba vztrajati in da to ni zgolj neka pot, ki je posuta z rožicami,” je dejal.

Na vprašanje, ali bodo ob odločitvi Resnice, da bo opozicijska stranka, zamenjali predsednika DZ Zorana Stevanovića, saj to mesto načeloma pripada drugi največji koalicijski stranki, pa je dejal: “Ne vem, kje ste videli to pravilo zapisano.”