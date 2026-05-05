Ostre kritike na račun Darsa: očitki o neučinkovitosti in zastojih

Piše: C. R.

Po nedavnih televizijskih nastopih predstavnika za promet pri družbi DARS so se v javnosti pojavile ostre kritike na račun načina upravljanja avtocestnega omrežja in organizacije cestnih del.

Edvard Kadič je izpostavil, da naj bi Dars pri upravljanju prometnih zapor deloval izrazito birokratsko in premalo prilagodljivo dejanskim razmeram na terenu. Po njegovih besedah naj bi se dela na cestah izvajala po strogih protokolih, pri čemer pa naj ne bi bilo dovolj upoštevano dejstvo velike prometne obremenitve na posameznih odsekih.

Kadič opozarja tudi na po njegovem mnenju problematično organizacijo delovišč, kjer naj bi zapore in dela potekala v omejenem obsegu in po zastarelih vzorcih upravljanja prometa. Kritičen je do pojasnil, da je vse izvedeno v skladu s pravili, kar razume kot pomanjkanje odzivnosti na dejanske prometne razmere.

Takšne arogance že dolgo ne.

Po včerajšnjih TV nastopih odgovornega na Darsu za promet ugotavljam, da je Dars nekakšna država v državi.

Vse je skladno z zakonodajo, s protokoli in pravili. Ceste (+trava in ograje naokoli) se razkopavajo po superstrokovnih merilih (predvidevam… — Edvard Kadič (@EdvardKadic) May 5, 2026

V svojem zapisu izpostavlja tudi več prometnih nesreč na istem avtocestnem odseku v razmeroma kratkem časovnem obdobju, kar po njegovem kaže na sistemske težave pri organizaciji del in upravljanju pretočnosti prometa. Kritičen je bil tudi do nastopa predstavnika Darsa v medijih, ki ga je označil kot samozadostnega in neobčutljivega za kritike javnosti.

Dars se sicer že dlje časa sooča z različnimi očitki uporabnikov cest in dela stroke, ki se nanašajo predvsem na pogoste prometne zastoje v času obnovitvenih del, obsežne zapore na ključnih avtocestnih odsekih ter organizacijo delovišč v obdobjih povečanega prometa, zlasti med turistično sezono.

Večkrat se pojavljajo vprašanja, ali bi bilo mogoče cestna dela bolje časovno razporediti in prometne režime bolj prilagoditi dejanski obremenitvi. Po drugi strani v družbi Dars poudarjajo, da so obnovitvena dela nujna zaradi staranja infrastrukture ter da morajo biti izvedena v skladu z varnostnimi standardi in omejitvami, ki jih narekuje prometna varnost.