(PREJELI SMO) Ljubljančani, čimprej oddajte podpis PROTI parkirninam v stanovanjskih soseskah

Piše: Aleš Primc

Podpise lahko oddate:

Osebno na Upravni enoti Ljubljana, Linhartova 13, ali na Upravni enoti Ljubljana, Tobačna ulica 5. S seboj morate imeti veljaven osebni dokument. Na ustreznem okencu poveste, da želite oddati podpis za referendum PROTI parkirninam. Podpisali se boste na ekranček, podobno kot na pošti, ko prevzamete priporočeno pošto. Po podpisu obvezno zahtevajte pisno potrdilo o oddaji podpisa, saj bo to dokaz, da je bil vaš podpis res oddan .

Z digitalnim potrdilom preko računalnika. Vsi, ki uporabljate digitalno potrdilo za bančno poslovanje ali poslovanje z državno upravo, lahko oddate svoj podpis od doma preko računalnika. Pojdite na spletno stran: www.parkiriscasonasa.si/podpisi in sledite navodilom. Po oddaji podpisa si shranite potrdilo o oddaji podpisa, saj je to dokaz, da ste pravilno oddali podpis.

Tisti, ki niste iz Ljubljane spodbudite svoje prijatelje in sorodnike iz Ljubljane, da čimprej oddajo svoj podpis.

Argumenti zakaj oddati podpis PROTI parkirninam v stanovanjskih soseskah sporno kaznovalno politiko Zorana Jankoviča:

1. Kaznovanje občanov je Jankovićev odgovor na težave s parkiranjem, ki jih v 20 letih ni rešil.

2. Medtem ko Ljubljana ječi pod prometnimi zastoji zaradi slabega javnega prevoza, Janković uvaja plačljivo parkiranje pred našimi domovi v stanovanjskih soseskah 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

3. Če bo vaš avto odpeljan s pajkom, boste kaznovani z 240 evri.

4. Namesto da bi Janković v 20 letih rešil probleme s parkiranjem, hoče s finančnim kaznovanjem občanov dobiti nove vire prihodkov za financiranje njegovih interesov.

Sprememba: Naslednji shod za zaščito čiste pitne vode pred Jankovićevo zastrupitvijo bo v ponedeljek, 1. 6., ob 14.30, pred Lj. Magistratom. Zapišite v koledar. Dobrodošli!