Izhod v sili? Poklukar in Katičeva ponudila odstop, Golob ju je sprejel, v resnici pa gre za veliko sprenevedanje!

Piše: G. B.

Po sobotnem nasilnem dogodku, v katerem je bil v Novem mestu ubit 48-letni moški, sta ministrica za pravosodje Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar ponudila odstop, premier Robert Golob pa ga je sprejel, je Golob povedal v izjavi po današnjem izrednem sestanku, sklicanem zaradi dogodka.

Kot je dejal, do tega tragičnega dogodka ne bi smelo priti. Že v ponedeljek bo o odstopih obeh ministrov seznanil državni zbor in v naslednjih dneh predlagal novi imeni. Ljudje imajo pravico do varnosti in ta pravica včeraj ni bila uresničena, je dodal ter izrekel sožalje družini umrlega, njegov odziv povzema STA.

Ob tem je zagotovil, da bo storilec, ki ga je policija že prijela, za svoja dejanja odgovarjal. Opozoril je, da za izkoriščanje tragedije z namenom širjenja sovraštva, ustvarjanja razkola ali pozivanja k obračunavanju v naši družbi ne sme biti prostora.

No, precej sprenevedav odziv. Namreč, do volitev je samo še pol leta in verjetno nihče, ki ima vsaj nekaj pameti v glavi, ne bo tvegal, da bi za kratek čas vladanja umazal svojo kariero na takšen način. Poleg tega se je Boštjan Poklukar dvakrat zagovarjal pri interpelaciji, nazadnje julija letos. Vendar ga je vladajoča večina obakrat podprla!

Pri ministrici Andreji Katič pa je že tako ali tako znano, da se lahko brez težav vrne v državni zbor, saj je nedavno odstopil Jani Prednik, ki je bil izvoljen v isti volilni enoti kot ona. Ker se je uvrstila takoj za njim, lahko prevzame poslanski mandat.

Kot pravijo viri, je bil odstop obeh ministrov zasilni izhod. Namreč, po tragični smrti Aleša Šutarja, ki so ga v noči na soboto Romi pretepli do smrti, je v Sloveniji završalo in je postalo nevarno, da bi v Ljubljani prišlo do množičnih demonstracij. Zato so raje žrtvovali oba ministra, da bi pomirili razjarjeno javnost.

Kako sprenevedavo sedaj ukrepa predsednik vlade, pa dokazujejo tudi njegovi dosedanji nastopi, ko je praktično celi Sloveniji solil pamet, kako je treba pristopati k problemom z Romi. Poglejmo! Na seji Državnega zbora (1. oktober 2024) je Golob odgovarjal na vprašanja o romski problematiki in porastu nasilja. Priznal je izzive sobivanja, a poudaril: “Potrebni so ukrepi, ne pa hujskanje prebivalstva proti Romom.” Kritiziral je politike, ki menda z izjavami spodbujajo sovraštvo nad Romi, in omenil sprejete zakone (npr. o vrtcih in šolah), ki spodbujajo integracijo. Dodal je, da je sobivanje “civilizacijski izziv”, ki zahteva dialog in vključevanje, ne izključevanja.