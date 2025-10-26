Izhod v sili? Poklukar in Katičeva ponudila odstop, Golob ju je sprejel, v resnici pa gre za veliko sprenevedanje!

Piše: G. B.
Po sobotnem nasilnem dogodku, v katerem je bil v Novem mestu ubit 48-letni moški, sta ministrica za pravosodje Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar ponudila odstop, premier Robert Golob pa ga je sprejel, je Golob povedal v izjavi po današnjem izrednem sestanku, sklicanem zaradi dogodka.
Kot je dejal, do tega tragičnega dogodka ne bi smelo priti. Že v ponedeljek bo o odstopih obeh ministrov seznanil državni zbor in v naslednjih dneh predlagal novi imeni. Ljudje imajo pravico do varnosti in ta pravica včeraj ni bila uresničena, je dodal ter izrekel sožalje družini umrlega, njegov odziv povzema STA.
Ob tem je zagotovil, da bo storilec, ki ga je policija že prijela, za svoja dejanja odgovarjal. Opozoril je, da za izkoriščanje tragedije z namenom širjenja sovraštva, ustvarjanja razkola ali pozivanja k obračunavanju v naši družbi ne sme biti prostora.
No, precej sprenevedav odziv. Namreč, do volitev je samo še pol leta in verjetno nihče, ki ima vsaj nekaj pameti v glavi, ne bo tvegal, da bi za kratek čas vladanja umazal svojo kariero na takšen način. Poleg tega se je Boštjan Poklukar dvakrat zagovarjal pri interpelaciji, nazadnje julija letos. Vendar ga je vladajoča večina obakrat podprla!
Pri ministrici Andreji Katič pa je že tako ali tako znano, da se lahko brez težav vrne v državni zbor, saj je nedavno odstopil Jani Prednik, ki je bil izvoljen v isti volilni enoti kot ona. Ker se je uvrstila takoj za njim, lahko prevzame poslanski mandat.
Kot pravijo viri, je bil odstop obeh ministrov zasilni izhod. Namreč, po tragični smrti Aleša Šutarja, ki so ga v noči na soboto Romi pretepli do smrti, je v Sloveniji završalo in je postalo nevarno, da bi v Ljubljani prišlo do množičnih demonstracij. Zato so raje žrtvovali oba ministra, da bi pomirili razjarjeno javnost.
Kako sprenevedavo sedaj ukrepa predsednik vlade, pa dokazujejo tudi njegovi dosedanji nastopi, ko je praktično celi Sloveniji solil pamet, kako je treba pristopati k problemom z Romi. Poglejmo! Na seji Državnega zbora (1. oktober 2024) je Golob odgovarjal na vprašanja o romski problematiki in porastu nasilja. Priznal je izzive sobivanja, a poudaril: “Potrebni so ukrepi, ne pa hujskanje prebivalstva proti Romom.” Kritiziral je politike, ki menda z izjavami spodbujajo sovraštvo nad Romi, in omenil sprejete zakone (npr. o vrtcih in šolah), ki spodbujajo integracijo. Dodal je, da je sobivanje “civilizacijski izziv”, ki zahteva dialog in vključevanje, ne izključevanja.
To še ni vse. Že po napadu na župana Ribnice Sama Pogorelca je Golob junija letos kakor obsodil vsako nasilje kot “nedopustno” in izrazil solidarnost z žrtvami. Priznal je težave prebivalcev: “Kriminal je treba tudi v romskih naseljih zatreti.” Hkrati je opozoril, da “samo represija ni nikoli odgovor” in da ne smemo kriviti celotne romske skupnosti za dejanja posameznikov. Poudaril je: “Nepošteno bi bilo za dejanje posameznikov kriviti vse Rome iz Ribnice, še manj pa romsko skupnost v celotni Sloveniji.” Zagovarjal je dialog in vključevanje, ter omenil krepitev policije (251 represivnih ukrepov v prvih petih mesecih 2025). No, lepo, vendar takrat vlada ni v ničemer ukrepala, težave so se nadaljevale, levičarski mediji pa so se posmehovali vsem javno izpostavljenim žrtvam, ki so doživele romsko nasilje. Ne samo županu Ribnice, pač pa tudi kmetom iz Šentjerneja, ljubljanskih Kleč in ostalih naselij.
Avgust letos, torej še pred kratkim, je vlada napovedala 5,5 milijona evrov za nove večnamenske centre za Rome (skupaj 25,5 milijona). To je bilo v odzivu na pritožbe prebivalcev glede nasilja in nadlegovanja. Češ, potrebno je izboljšanje ekonomskega položaja in integracije, kar naj bi zmanjšalo konflikte. No, varnostne ukrepe so spet zanemarili in spet se je pokazalo, da je vlada skušala prebivalce v problematičnih regijah prepeljati žejne čez vodo.