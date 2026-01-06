Izdaja Levice

Piše: Spletni časopis

“Matej je izdal stranko zaradi svojih osebnih koristi in interesov. Kaj točno je dobil v zameno, bomo že kmalu izvedeli.”

Tako so se iz stranke Levica odzvali, ko so izvedeli, da je na dan, ko je predsednica republike Nataša Pirc Musar podpisala odlok o razpisu volitev poslancev, ki bodo 22. marca, vodja njihovega poslanskega kluba Matej Tašner Vatovec prestopil k SD. O tem uspehu, da so pridobili velikega zagovornika Palestine in podobnih levičarskih idej, in to po tem, ko so nedavno izgubili svojega vodjo poslanske skupine, Janija Prednika, je javnost obvestil Matjaž Han. SD je že prej uspelo iz Svobode dobiti Mojco Pašek Šetinc. Ni pa Hanu na svojo listo doslej uspelo spraviti Vladimirja Prebiliča s stranko Prerod.

Levica se je v tem mandatu že prej razšla z Mihom Kordišem, ki so ga pa sami vrgli ven. Naredil je novo stranko Mi Socialisti, ki jim bo na volitvah konkurirala. O izdaji je bilo tam manj govora.

Svetlana Makarovič, Miha Kordiš in Matjaž Hanžek Foto: Peter Žiberna za FB stran stranke

Celotno sporočilo Levice je takšno: »V Levici smo zbrani ljudje, ki verjamemo, da se politika ne dela zaradi osebnih koristi, ampak zaradi skupnega dobrega. Tako ravnamo v politiki in tako pričakujemo, da ravnajo tudi vsi naši politični funkcionarji, zlasti tisti, ki so izvoljeni, da uveljavljajo naše vrednote skozi svoje delo. Matej je izdal stranko zaradi svojih osebnih koristi in interesov. Kaj točno je dobil v zameno, bomo že kmalu izvedeli. Na volitve gremo z največjim seznamom dosežkov katerekoli stranke v zadnjih 15 letih. V vladi smo dokazali, da znamo uresničevati tisto, kar drugi desetletja obljubljajo. V Levici se zbiramo tisti, ki svojih prepričanj ne prodajamo in bomo z njimi tudi nastopili na prihajajočih volitvah. V tem oziru se, kar se Levice tiče, absolutno ni nič spremenilo. Še enkrat bomo pokazali in dokazali, kdo smo in kaj znamo.«