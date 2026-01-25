(INTERVJU) V novi reviji Demokracija preberite: Mag. Polona Rifelj: »Slovenija ima vse za razvojni preboj, a ga bojkotiramo – vladajoči dušijo gospodarstvo in spodbujajo beg možganov«

Piše: Vida Kocjan

V času, ko Slovenija stoji pred volitvami marca 2026, se vse glasneje slišijo kritike aktualne gospodarske politike. Mag. Polona Rifelj, nekdanja državna sekretarka v kabinetu predsednika vlade Janeza Janše, komunikologinja in menedžerka z bogatimi izkušnjami v javnem in zasebnem sektorju, opozarja na ključne zaostanke, nizko produktivnost, birokracijo in visoke davke, ki dušijo investicije. V intervjuju, navdihnjenem z razpravami na nedavnem Gospodarskem krogu, razkriva, kako vlada ignorira moč gospodarstva, krepi korupcijo in tvega demografsko krizo. Kot predstavnica SDS predlaga konkretne rešitve za razbremenitev plač, debirokratizacijo in vrnitev konkurenčnosti, da Slovenija ne zaostane za vzhodnoevropskimi sosedami.

Slovenija ima vse pogoje za razvojni preboj. Kako to izkoriščamo, kje so največji zaostanki in kakšna je tu vloga vladajočih?

Slovenija ima izjemno strateško lego, kvalificirane ljudi in lahko bi rekla, da trenutno še delovno stabilno družbo. A teh pogojev ne znamo izkoristiti in jih celo bojkotiramo. Največji zaostanki so prenizka produktivnost, previsoka obremenitev dela z davki in prispevki ter neskončna birokracija, ki se le še bohoti s sprejemanjem nedomišljenih zakonskih in podzakonskih aktov. Vse to duši investicije in ustvarjalnost in, kar je najslabše, ne nagrajuje dela.

Vladajoči žal ne sprejmejo razumevanja vloge močnega gospodarstva, sploh podjetništva pri gradnji blaginje, kot je to praksa v večini razvitih zahodnih držav, s katerimi se spogledujemo in so dokazale svojo uspešnost, ki sloni na močnih ekonomijah, ki jim je treba ustvariti čim boljše pogoje za poslovanje. V zadnjih letih se odmikamo od skrbi za gospodarstvo in tiste, ki ustvarjajo, istočasno pa se daje poudarek na javni sektor oziroma na njegovo povečanje.

Moti predvsem že skoraj prezirljiv odnos do ustvarjalnih ljudi, ki so sposobni ustvarjati ekonomsko blaginjo, ki javni sektor plačuje, kar se vidi pri številnih ukrepih, ki zavirajo možnost razvoja ekonomske moči Slovenije.

