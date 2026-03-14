(INTERVJU) Mihael Petančič: Podeželje potrebuje manj birokracije in več posluha države

Piše: Valentin Dušan

Volilna kampanja za državnozborske volitve se zelo dinamično odvija tudi v Posavju, kjer se za poslanski mandat poteguje kmetovalec, podjetniški strokovnjak in lokalno dejaven občinski politik Mihael Petančič. Kandidat SDS prihaja iz okolja, ki ga dobro pozna – tako skozi delo na lastni kmetiji kot skozi več kot dve desetletji izkušenj v gospodarstvu in lokalni politiki. V ospredje postavlja tri ključna področja razvoja: kmetijstvo, gospodarstvo in turizem.

Gospod Petančič, na predstavitvi kandidature na kmetiji Kelher na Boštu na Bizeljskem ste poudarili, da želite v državnem zboru močno zastopati glas kmetov, obrtnikov in družin iz Brežic ter Posavja. Kateri so po vašem mnenju trenutno najbolj pereči problemi teh skupin?

Premalo zavedanja o položaju posameznih skupin in dejanskega poznavanja težav, s katerimi se soočajo, ter posledično pomanjkanje konkretnih, enostavnih in hitrih rešitev. Kmetje potrebujemo vlado, ki nas bo ščitila na vsakem koraku ter izpostavljala pomen našega pridelka v vseh segmentih – od malice v vrtcih in šolah ter obroka v domovih za starejše do ponudbe na trgovskih policah. Obrtniki se še vedno utapljajo v papirologiji ter slabo usmerjenih inštrumentih podpore. Družine, predvsem mlade, pa potrebujejo konkretne ukrepe za lažji zagon svoje skupne zgodbe – bodisi stanovanja bodisi prevzema kmetije ali poslovanja.

Kot kmetovalec in človek, ki dobro pozna teren, pogosto omenjate preobremenjenost kmetov z birokracijo. Katere konkretne spremembe bi morali po vašem mnenju uvesti, da bi se kmetje lahko posvetili delu na njivi in ne papirjem?

Poenostavitev razpisov, ena evidenca namesto več poročil in digitalna »enotna vstopna točka« za vse zahteve. Kmet mora delati na njivi, ne v pisarni. Država si mora prenehati izmišljati nove obrazce in zaupati kmetom.

V programu izpostavljate pomen mladih prevzemnikov kmetij. Kako bi jih država lahko učinkoviteje podprla, da bi podeželje ostalo živo?

Mladi morajo imeti realno možnost prevzeti kmetijo. To pomeni finančne spodbude, ugodne kredite, mentorstvo, stanovanjsko podporo in stabilne pogoje za dolgoročno načrtovanje. Jasna pravila dedovanja in dostop do zemlje so nujni pogoj, da bodo ostali doma.

Oživitev starih mestnih jeder je ena od vaših prioritet. Kako si predstavljate t. i. »mestni paket« državne podpore in katere ukrepe bi moral vključevati?

Mestni paket vidim kot skupek ukrepov, ki bodo prazne lokale napolnili: znižanje začetnih stroškov, poenostavljeni postopki ter davčne in najemne spodbude za obrtnike in male podjetnike. Država naj sofinancira obnovo objektov in infrastrukture, občina pa naj omogoči hitro pridobitev dovoljenj in dodatne spodbude.

Več preberite v tiskani izdaji Demokracije.