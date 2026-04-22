Smo bližje predčasnim volitvam kot novi vladi? Tole je izrekel predsednik DZ …

Piše: C. R.

Sami bodo podprli tistega, ki bo najbližje 46 glasovom, pravi. Zatrjuje pa, da pogovorov o zunajkoalicijskem partnerstvu z desno vlado zaenkrat ni.

Predsednik DZ in prvak Resnice Zoran Stevanović meni, da bi mandatarja lahko izvolili v prvem krogu. A ne, ker bi bil “nekdo toliko sposoben sestaviti vlado, kakor se je drugi izkazal za nesposobnega”.

Po prvem krogu posvetovanj z vodji poslanskih skupin je sicer predsednica republike Nataša Pirc Musar sporočila, da se v pogovorih še ni izkazala zadostna večina 46 glasov za izvolitev mandatarja.

A na političnem parketu se že vse od izvolitve predsednika DZ Stevanovića, pa tudi ob nakazani večini ob vseh drugih glasovanjih v DZ, vrstijo ocene, da pri sestavi nove vlade najbolje kaže prvaku SDS Janezu Janši. Ta je sicer v ponedeljek dejal, da SDS v tem trenutku ne sestavlja vlade, so pa pripravljeni na vse scenarije, torej tako na delo v koaliciji ali v opoziciji, kot tudi na predčasne volitve.

Po nekaterih neuradnih informacijah iz političnega ozadja pa so pogovori med desnimi strankami o sestavi nove vlade intenzivni in bi končni dogovor lahko dosegli že v prihodnji dneh. V tem primeru bi glasovanje o mandatarju lahko sledilo že hitro po prvomajskih praznikih, kmalu zatem pa tudi imenovanje četrte Janševe vlade.

Veliko izjav sicer v desnih strankah ne dajejo, zatrjujejo pa tudi, da uradnih pogovorov ni. Poslanec SDS Danijel Krivec pa je v torek dejal, da se “stvari odvijajo tam, kjer se morajo, ne pred mediji, ne pred javnostjo, in to je edino pravilno”. Medtem je SDS pravkar v DZ po skrajšanem postopku vložila svoj predlog spremembe zakona o vladi, s katerim vsakokratna koalicija določi resorje nove vlade.

Predsednik Resnice Stevanović je po današnji seji kolegija ocenil, da bi bila izvolitev mandatarja možna že v prvem krogu. Pravi, da bi sicer težko rekel, da je Resnica že sprejela odločitev o podpori mandatarskemu kandidatu, ker te možnosti ni ponudil še nihče. Bodo pa podprli tistega, ki bo najbližje 46 glasovom, potrebnim za izvolitev, oziroma sestavi vlade in se bo približal programskim izhodiščem stranke, je napovedal.

Da so pri teh skupaj s tako imenovanim tretjim blokom najbližje SDS, je že v ponedeljek dejala vodja strankinih poslancev Katja Kokot. Stevanović pa je danes pojasnjeval, da je bila strankarska kolegica prepričana “zgolj o tem, kar neprestano govori cel medijski svet”, to je, da so s programskimi izhodišči “bistveno bližje sredinskemu trojčku ali pa desnemu bloku, kakor pa trenutni vladni koaliciji”.

Stevanović sicer vztraja, da v vlado z Janšo zagotovo ne gredo, ker da so se zavezali, da z njim ne bodo koalicijsko sodelovali. Izjava, ki jo je sam overil na upravni enoti, sicer govori o političnem sodelovanju s SDS in njenim predsednikom.

Predsednik Resnice pa dodaja, da prav tako ne bodo sodelovali s prvakom Svobode Robertom Golobom. “Ne z enim ne z drugim se ne vidimo v vladi,” vztraja.

Pogovori o tem, da bi Resnica Janševo vlado podpirala kot zunajkoalicijska partnerica pa po njegovih besedah zaenkrat ne potekajo, tudi neformalni ne. Sami so tako za to, da se “sestavi kakršnakoli vlada že, da začne država funkcionirati”.

Resnica pa tudi ne bi imela težav s predčasnimi volitvami, bi se jih “celo veselili”. “Prepričani smo, da bi dosegli še boljši rezultat. Nas je strah izključno trenutne polarizacije in prepričanja, da se zna ponoviti, da bo razmerje med obema blokoma približno enako,” je dejal Stevanović. V takšni situaciji se lahko predčasne volitve ponavljajo v nedogled, državo pa bi držali v blokadi, je še pristavil.

Vse to pa seveda pomeni, da bi morala parlamentarna ustavna večina doseči dogovor o spremembi volilne zakonodaje. Ni pa izključeno niti to, da bi namesto Goloba Svoboda ponudila Alenko Bratušek ali kakšnega drugega kandidata za mandatarja. V tej vlogi se po naših informacijah vidi Anže Logar, prav temu naj bi bilo namenjeno glasovanju o sodnikih. Da bi bil v parlamentarno proceduro vložen predlog za spremembo ustave glede načina izvajanja volitev, ni izključeno. Hkrati s spremembo volilnega sistema bi bile lahko uvedeni tudi nadzorni mehanizmi na DVK.