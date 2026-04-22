e-Demokracija
4.3 C
Ljubljana
sreda, 22 aprila, 2026
ENG
...

SDS vložila spremembe zakona o vladi, ki naj bi po novem imela manj ministrstev

Golobova vlada je imela skoraj 20 ministrstev. Prihodnja naj bi jih imela manj. (foto: STA)

Piše: C. R. 

SDS je v DZ po skrajšanem postopku vložila svoj predlog sprememb zakona o vladi po tistem, ko je Svoboda umaknila svoj predlog zakona.

Z njim predlagajo, da se število ministrstev z 19 zmanjša na 14. Pod predlog so se podpisali le poslanci SDS, tako obrisov nove koalicije iz vloženega zakonskega predloga še ni mogoče razbrati. Se pa v sestavi SDS, NSi+SLS+Fokus, Demokrati in Resnica izrisuje pri nekaterih pomembnih glasovanjih v DZ.

Drugače pa se je odvilo glasovanje na torkovi mandatno-volilni komisiji, ko so Demokrati skupaj s Svobodo, SD ter Levico in Vesno zavrnili predlog SDS za preložitev izvolitve 10 sodnikov. Poslanec SDS Zvone Černač je zato na omrežju X nanizal kritike Demokratov in pozval k predčasnim volitvam.

Na omrežju X so se zvrstili pozivi k ponovnim volitvam, enega od njih je delil tudi predsednik SDS Janez Janša.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2026