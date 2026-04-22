SDS vložila spremembe zakona o vladi, ki naj bi po novem imela manj ministrstev

Piše: C. R.
SDS je v DZ po skrajšanem postopku vložila svoj predlog sprememb zakona o vladi po tistem, ko je Svoboda umaknila svoj predlog zakona.
Z njim predlagajo, da se število ministrstev z 19 zmanjša na 14. Pod predlog so se podpisali le poslanci SDS, tako obrisov nove koalicije iz vloženega zakonskega predloga še ni mogoče razbrati. Se pa v sestavi SDS, NSi+SLS+Fokus, Demokrati in Resnica izrisuje pri nekaterih pomembnih glasovanjih v DZ.
Drugače pa se je odvilo glasovanje na torkovi mandatno-volilni komisiji, ko so Demokrati skupaj s Svobodo, SD ter Levico in Vesno zavrnili predlog SDS za preložitev izvolitve 10 sodnikov. Poslanec SDS Zvone Černač je zato na omrežju X nanizal kritike Demokratov in pozval k predčasnim volitvam.
Na omrežju X so se zvrstili pozivi k ponovnim volitvam, enega od njih je delil tudi predsednik SDS Janez Janša.