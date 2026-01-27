Inštitut 8. marec za vladno čistko na RTVS več kot vsi doslej za državne samomore

Piše: Peter Jančič (Spletni časopis)

V kampanjo za čistko na RTV Slovenija je zasebni zavod 8. marec, ki ga je ustanovil Simon Maljevac, financiran pa je od iz tujine, s 42.065 evri porabil več kot vsi organizatorji kampanj, ki so doslej poročali po referendumu o državni pomoči pri samomorih s 36.489 evrov stroškov kampanj.

Za kampanjo o samomorih je doslej največ 9.035 evrov prijavila NSi Jerneja Vrtovca. SD Matjaža Hana 7.387 evrov. Levica Aste Vrečko 6.195 evrov. Precej sramotno so le odprtje in zaprtje posebnega računa prijavili Demokrati Anžeta Logarja, Nič od tega, Zeleni Slovenije in tudi vladno močno financiran privatni zavod Danes je nov dan. Kampanjo so vsi ti prijavili le zato, da bi si zagotovili zastonjske nastope v državnih medijih, dejansko pa jih niso imeli. Šlo je za lažne kampanje.

Največji stranki Svoboda in SDS po zadnjem referendumu še nista poročali. Strankam so nakazila iz tujine in vseh pravnih oseb prepovedana, financiranje kampanj iz tujine in od pravnih oseb zakon tudi prepoveduje (izjema so evropske volitve), a zasebni zavod 8. marec, za direktorico je Niko Kovač ob ustanovitvi postavil Maljevac, je na ta prepovedan način ves čas financiran in iz tako “polnjenega” rednega računa plačuje stroške kampanje, v kampanji za vladne stranke je na družabnih omrežjih tudi že pred za marec razpisanimi volitvami poslancev. Proračun ima ta Zavod, ki se razglaša za inštitut, da bi zvenelo bolj učeno, večji kot večina strank, ki bo nastopila na volitvah poslancev. Leta 2024 so imeli v 8. marcu 718.989 evrov prihodkov iz neznanih virov. Brez vsakega stroška za delo. Prikaz doslej prijavljenih kampanj pred referendumom o državnih samomorih je takšen.

Primerjava stroškov doslej prijavljenih kampanj o državnih samomorih in vložka 8. marca, da bi vladne stranke Svoboda, SD in Levica na RTVS lahko zamenjale nadzorni svet, programski svet, najpomembnejše direktorje in urednika največjega medijskega podjetja v državi in potem na cesto pošiljali novinarje in urednike, je takšna:

Računsko sodišče je zaradi prijave ob referendumu ob vodah, kjer je fundacija iz Berlina objavila, da je 8. marcu financirala to kampanjo, odločilo, da to ni bilo kršenje zakona, ki prepoveduje financiranje kampanj iz tujine. prijavil jih je podmladek SDS. Denar iz tujine za plačilo računov so dobili po referendumu, se je branil 8. marec.

Njihovo poročilo po referendumu o čistki na RTV Slovenija pa kaže, da so kampanjo plačali iz rednega računa v višini 4.900 evrov, ki se napaja s prispevki iz tujine in to tudi od pravnih oseb. Oboje je za kampanje prepovedano. Računsko sodišče referendumskih kampanj ne preverja. Nobenega nadzora ni, razen medijskega. Ki pa ga pri 8. marcu, ki ga večina medijev reklamira, tudi ni.

Za kampanjo za čistko na RTV SLO je 8. marec pridobil denar na poseben račun tudi od podjetij in jih je moral nakazati v dobrodelne namene in jih razkriti. Kot kaže spisek teh nedovoljenih nakazil, sta največ nakazali dve od podjetij Jožeta Godca in Aleša Mrše, prijavljeni na istem naslovu, ki sta znana tudi iz Iskre Dušana Šešoka. Če bi denar nakazala na redni račun osmega marca, ta pa bi pozneje od tam denar nakazal na referendumskega, bi bilo “vse čisto” in za nakazilo iz podjetij za kampanjo nikoli ne bi izvedeli. Lahko bi rekli, da sta se zmotila.

Stranpoti kampanj, ki jih 8. marcu plačujejo iz tujine in pravne osebe. Oboje je prepovedano.

Vire denarja na rednem računu 8. marec javnosti prikriva. Zakonodaja pa jim to omogoča. Določajo jo vladne stranke.

8. marec je na spletnih omrežji močno aktiven tudi pred volitvami poslancev, ki so pred nami. Na vso moč poskušajo diskreditirati politike iz desne: Janeza Janšo, Anžeta Logarja, Jerneja Vrtovca. Kot pri zakonu o RTVS s tem delajo za vladne stranke: Svobodo, SD in Levico. In to z denarjem iz tujine in od pravnih oseb, s katerim se kampanj pred volitvami po zakonu ne sme financirati. V Romuniji je ustavno sodišče predsedniškemu kandidatu Călina Georgescuja, pri katerem so ugotovili takšno nezakonito financiranje kampanje (iz Rusije), prepovedali nastop v drugem krogu predsedniških volitev. V prvem je zbral največ glasov.

Referendum o pomoči države pri samomorih so vladne stranke izgubile. Rezultat je bil takšen: