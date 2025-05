Imperij vrača udarec: Golobov portal Necenzurirano brutalno obračunal z Brodnjakom iz NLB – bo kmalu sledila razrešitev?

Piše: Moja Dolenjska, C. R.

Predsednika vlade Roberta Goloba je očitno izjava prvega moža NLB Blaža Brodnjaka, s katero je ta kritiziral njegovo poziv podjetnikom o optimiziranju poslovanja na Hrvaškem, zelo zbodla. Včeraj je tako portal Necenzurirano, ki ga obvladujejo Golobovi ljudje, maščevalno udaril po Brodnjaku.

Med drugim so na portalu Brodnjaku očitali, da želi nižje davke zgolj zato, da bi imel višjo plačo, pa čeprav je že zdaj med najbolj plačanimi menedžerji v državi. Ob tem na portalu seveda niso povedali, da je Brodnjak, potem ko je država večji deleč banke prodala, NLB popeljal med eno najbolj uspešnih delniških družb v državi, ki izplačuje ene najvišjih dividend, njene delnice pa so v konstantnem vzponu.

“Prav bizarno je že, kako predvidljiva je ta scena,” je sicer Golobovo maščevanje Brodnjaku komentiral znani novinar in urednik Bojan Požar.

Portal Necenzurirano vodi mož prve piarovke vlade Primož Cirman, z Golobovo vlado pa so tako ali drugače povezani tudi ostali njegovi ustvarjalci. Portal je sicer v lasti medijskega tajkuna Martina Odlazka, zato ga obilno ves čas oglašujejo tudi drugi Odlazkovi mediji, med drugim Radio Krka.

Ob tem se seveda pojavljajo tudi namigovanja o morebitni razrešitvi Brodnjaka s funkcije predsednika uprave NLB. Vendar pa ima država v NLB le četrtinski delež. Štirje člani nadzornega sveta NLB so tujci, predsednik nadzornega sveta je sicer Primož Karpe, slovenska člana pa sta še Cvetka Selšek in Luka Vesnaver. Selškova je znano ime še iz časa poslovanja Adita, podjetja v lasti SDV, bila je prva dama SKB banke, pa tudi vidna članica LDS, ki se je pojavljala tudi na dogodkih Foruma 21. Možnosti, da bi Brodnjaka, sicer dolgoletnega predsednika uprave NLB, odpoklicali s položaja iz političnih razlogov, so torej le majhne.