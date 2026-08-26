Igor Omerza opozarja: Jeglič bi bil lahko “prestreljen” z ruskimi obveščevalci

Piše: Nova24tv.si

V svoji novi kolumni za Siol Igor Omerza piše o široki mreži sodelavcev, ki jih je imela Udba ali SDV (Služba državne varnosti) v Moskvi do začetka 90. let prejšnjega stoletja. Mednje bi lahko sodil tudi Roman Jeglič.

Ob tem opozarja, da so številni verjetno ostali v “službi” tudi po osamosvojitvi in preimenovanju SDV v VIS (Varnostno obveščevalna služba) in nenazadnje v Sovo. Pri tem je bil Roman Jeglič, piše Omerza, kot namestnik vodje VIS Mihe Brejca vsekakor seznanjen s številnimi tajnostmi, prav tako je najbrž poznal slovenske agente v Rusiji, kot tudi tiste, ki se jih je sumilo, da so ruski agenti v Sloveniji.

Kot piše Omerza je šele potem, ko je o tem poročal Dnevnik, izvedel, da je Jeglič odšel v Rusijo, pri tem pa izpostavlja, da se je “brez kravala” kar naenkrat umaknil v Rusijo, in to v kar 6.500 kilometrov oddaljen Krasnojarsk. V javnost je zatem pricurljalo še to, da si je v ruskem slogu spremenil priimek v Roman Andrejevič Jeglič – ime očeta je, kot to počnejo Rusi, postavil med osebno ime in priimek. Nadalje, to da je tam postal predstavnik Gorenja, kaže, da ni kar pobegnil, temveč je bil “umaknjen na varno.” Najbolj udarno razkritje pa seveda ostaja, da je bil v zvezi s predsedničino prijateljico Viktorijo Krivolucko.

Omerza je spomnil, da je jeglič novinarjem nedavno zabičal: “Takih iger iz leta ’49 se jaz ne grem,” a obenem izpostavlja, da če bi bili zares v letu 1949 bi bil že na Golem otoku, če se mu ne bi že na poti tja kaj pripetilo. No, ne glede na to, opozarja Omerza, da obstaja precejšnja verjetnost, da so Rusi Jegliča “stisnili, da jim poroča vse o VIS, ali pa so ga celo novačili za njihovega agenta.”

V nadaljevanju Omerza zapiše, da je SDV po nastopu Demosove vlade nedvomno številne Udbine sodelavce v Moskvi ohranila v svojih vrstah. Ob tem izpostavlja, da bi številni od teh ljudi utegnili zaradi svojih povezav z Rusijo še naprej ostati obveščevalci. Kot primer navaja primer Udbovca, ki je sicer delal v Nemčiji, a je znano, da je kot obveščevalec nadaljeval svoje delo tudi za SDV. “Gre za konfidenta Udbe s kodnim imenom Žan.” Njegovo pravo ime je Aleksandar Grnjak, rojen je bil v srbskem Kragujevcu, v vrste slovenske Udbe pa je vstopil leta 1969, ko je živel v Pragi. Za Udbo je bil koristen, ker je bil nečak srbskega emigranta Slobodana Stankovića, ki ga sta ga srbska in slovenska Udba vneto spremljali, saj je bil zaposlen na Radiu Svobodna Evropa v Münchnu, ob tem pa ni imel razlogov, da svojemu sorodniku Grnjaku ne bi zaupal. No, slednji ga je ovajal vse do njegove smrti. Glede na dokumente iz konca leta 1989 naj bi Grnjak, oziroma Žan, postal Davor. To je bilo ime, ki so mu ga dali slovenski obveščevalci, ko je začel vohuniti ta njih. Predlog njegovega preimenovanja pa sta, poudarja Omerza, “podpisala tudi Nikola Prokšelj in Jože Žabkar, ki sta od leta 1987 do aprila 1990 brala poročanja Marte Kos (najprej udbaški vir Tara in pozneje udbaška sodelavka Blanka).”

Na koncu Omerza poudari tudi bistvo njegove kolumne: Obstaja velika verjetnost, da so Jegliča pridobile ruske obveščevalne službe, da bi jim izdajal slovenske agente v Rusiji. Nadalje, Rusi so mu morda podtaknili mlajšo žensko, kar rade počnejo vse obveščevalne službe. Čeprav Omerza izpostavlja, da se po drugi strani mogoče Krivolucki sedaj dela zaradi tovrstnih obtožb in sumov krivica, ostaja državna varnost na prvem mestu. Kot pravi, “država je preveč pomembna stvar, da bi ob takih možnih obveščevalnih vdorih v predsedniško palačo samo zamahnili z roko.” Sploh za to, ker gre v tem primeru za Ruse, ki odprto Evropski uniji grozijo z jedrskim napadom.

Zato Omerza upa, da bo Sova natačno preverila Jegličevo obveščevalno kariero. Med drugim mora od policije pridobiti tudi zastarelo dokumentacijo o igri na srečo Catch the Cash, pa tudi dokumentacijo Gorenja glede njegovega službovanja za to podjetje v Rusiji, da se razjasni, če je bilo slednje le krinka. “Skratka treba je odvrniti ali potrditi močan sum o prestreljenosti predsednice države z rusko tajno policijo, in to z aktualnimi političnimi spori o tej zadevi nima nobene zveze, ima pa še kako zvezo z varnostjo slovenske države, torej nas vseh!” zaključuje Omerza.