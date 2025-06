Igor Omerza: “Marta Kos je konfidentka Udbe”

Piše: Moja Dolenjska

“V moji knjigi o slovenski Udbi in Pliberškem vodu nastopa tudi Stojan Celin mariborsko-slovenjegraški udbaš, ki je imel na zvezi konfidenta Osmana (Ibrahim Ljubijankić). Drugače pa je bolj znan po tem, da je imel na zvezi konfidentko(*) Udbe Marto Kos.”

Tako je na omrežju X pred kratkim zapisal publicist in ekonomist mag. Igor Omerza, ki se zadnja leta posveča raziskovanju arhivov, predvsem preučevanju dokumentov s časa Jugoslavije. Razkril je več kontroverz tega časa; med njimi, da je nekdanji sistem sledil več slovenskim politikom (Dimitriju Ruplu, Borisu Pahorju). – vir

Mag. Omerza je tako v zadnji knjigi razkril Marto Kos, trenutno iz stranke Gibanja Svoboda in zdajšnjo evropsko komisarko, članico Evropske komisije.

Marta Kos je v zbirki podatkov http://Udba.net označena z zap. št. 452234, dodatne oznake pomenijo, da je bila registriran vir, ki jo je imel na zvezi udbaš oziroma pripadnik SDV.

Marta Kos je v času Golobove vlade sprva nameravala kandidirati za predsednico države, nato je od kandidature odstopila še preden jo je vložila. Prišla je v nasprotje z Robertom Golobom in nato razlagala, da “Gibanje Svoboda ni več njena stranka”. Kmalu si je premislila, prav tako Golob. Ta je sprva za evropskega komisarja nameraval predlagati nekdanjega predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela. Pripeljal ga je celo na festival Svobode, v nadaljevanju pa ponižal, vrgel čez ramo, če uporabimo Golobov žargon. V Bruselj je namreč poslal sporočilo, da je Marta Kos zelo primerna kandidatka.

Gre sicer za nekdanjo sekretarko (zdaj uradno sicer že nekdanjega) Foruma 21, vodil ga je Milan Kučan. Kosova je bila novinarka in dopisnica v Nemčiji, vlada Alenke Bratušek jo je nato na zaprti seji poslala v Berlin kot “politično kvoto” veleposlanikov. Miro Cerar jo je poslal v Švico, kjer naj bi domnevno maltretirala sodelavce in dobila nadzor. Odstopila je z mesta veleposlanice in razlagala, da jo politika ne zanima.

Sodelovanje v Udbi (nekdanji Službi državne varnosti, SDV) je zanikala. Zdaj pa naj bi kot članica evropske vlade predstavljala človekovo dostojanstvo, svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice.

Eden od najbolj znanih komentarjev na X v času imenovanja Kosove za evropsko komisarko: “Marta Kos živi v Švici, tam ima podjetje, davke plačuje v Švici, poročena je s Švicarjem in tudi počitnikuje v Švici. Mar ne bi bilo bolj logično, da se poteguje za kako politično funkcijo v Švici? Kaj ima ona sploh s Slovenijo?”

Kolaž nekaj fotoutrinkov: