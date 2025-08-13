Hudi požari v Sredozemlju: je res za vse krivo t. i. globalno segrevanje?

Piše: G. B.

Kot zadnje čase poročajo mediji, je vročinski val v Sredozemlju sprožil številne požare, ki so terjali tudi smrtne žrtve, evakuirati so morali veliko število ljudi.

Močno prizadete države so Španija, Portugalska, Grčija, Turčija in Črna gora, ki je tudi zaprosila za mednarodno pomoč. Vsako leto ima velike težave s požari zlasti v Dalmaciji tudi Hrvaška.

Požari ogrožajo Sredozemlje, toda …

Pa poglejmo dogajanje v zadnjih dneh. Požari so divjali v šestih španskih regijah, vključno z Madridom, kjer je zaradi hudih opeklin umrl moški. To je prva smrtna žrtev požarov v Španiji od začetka vročinskega vala, ki se je začel prejšnji teden, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V gozdnem požaru v bližini kraja Tres Cantos severno od prestolnice Madrid, ki se je zaradi močnega vetra hitro širil, je moški utrpel hude opekline in nato umrl v bolnišnici, so sporočile tamkajšnje oblasti. Vodja regionalne vlade Isabel Diaz Ayuso je na družbenem omrežju X zapisala, da “globoko obžaluje” njegovo smrt. Zaradi požara so evakuirali več sto prebivalcev. Regionalne oblasti so davi sporočile, da so požar uspeli omejiti.

Pri kraju Tarifa v Andaluziji so pred tem evakuirali več kot 2000 ljudi, večinoma turistov. Tamkajšnjim gasilcem delo otežujejo močni sunki vetra, navaja španska tiskovna agencija EFE. Gori tudi v Galiciji na severozahodu ter sosednji regiji Kastilja in Leon, kjer so doslej evakuirali osem naselij. Ob visokih temperaturah na Iberskem polotoku se s tremi obsežnimi požari borijo še na Portugalskem, kjer so zaradi okvar ostali brez dveh gasilskih letal. Na pomoč jim je zato priskočilo maroško letalstvo, piše AFP. Z vročino in požari se spopadajo tudi v Franciji, kjer so v Bordeauxu v ponedeljek namerili rekordnih 41,6 stopinj Celzija. Zelo vroče je tudi v delih Italije in Balkana. Požari divjajo tudi v Grčiji na območju Kefalonije, Vonice in Zakintosa, v več delih države pa zaradi vročine obstaja velika nevarnost novih požarov. Na severozahodu polotoka Peloponez so zaradi požara evakuirali okoli 20 vasi. Ob zaostrovanju razmer, v Grčiji namreč divja več kot 100 gozdnih požarov, je država zaprosila za pomoč v okviru mehanizma EU za civilno zaščito, poroča AFP. Zaradi požarov so medtem več kot 2000 ljudi evakuirali na severozahodu Turčije, 77 jih je zaradi vdihavanja dima potrebovalo zdravniško pomoč. Zgorelo je več hiš in avtomobilov.

Krivo globalno segrevanje?

Toda bistven podatek se skriva na koncu poročil, ki jih o tem objavlja STA. Takole je zapisala: “Vse hujši in pogostejši vročinski valovi na jugu Evrope so posledica globalnega segrevanja, ki je rezultat človeške dejavnosti.” Očitno gre za komentar pisca članka, z namenom, da podpre t. i. zeleno agendo, ki močno zaznamuje politiko EU z visokimi ekološkimi davki ter dekreti, ki regulirajo prodajo vozil. Ob tem nas nosilci zelene agende prepričujejo, da se požari pojavljajo v zadnjem času in da nikoli v zgodovini niso beležili tako visokih temperatur. Ter nam za zgled postavljajo aktivistko Greto Thumberg in podobne.

Naš novinar, aktualni urednik Demokracije Magazina in voditelj TV oddaje Kavarna Hayek Jože Biščak pa meni nasprotno. Kot pravi, je že nekaj let je vsako poletje enako, podnebni alarmisti namerno podžigajo strah pred vročino in požari. “Nobena skrivnost ni, da je poleti vroče, da je manj dežja in da je rastlinje bolj suho. Zato se poveča tudi možnost za požare v naravi. Toda po novem so za vsak požar krive podnebne spremembe (globalno segrevanje), ki ga, kakopak, povzroča človek. Pravzaprav je neverjetno, kako so mediji še nekaj dni nazaj, ko ni bilo nič kaj poletno vreme (očitno je šlo na počitnice v kake druge kraje), za to krivili podnebne spremembe, čim se je pojavila vročina (nov vročinski val), so bile spet krive podnebne spremembe. In tako naprej v nedogled,” je dejal za naš portal.

Namen podnebnih lobistov, pravi Biščak, je en sam: priti do čim več denarja davkoplačevalcev. “In mediji nasedajo (ali pa so za to plačani) ter strašijo ljudi, da se bliža apokalipsa, ki pa še kar noče priti, čeprav bi moralo biti po napovedih izpred let že zdavnaj konec sveta.”

No, uničujoče požare so nedavno imeli v Kaliforniji, že v času Golobove vlade pa smo imeli gromozanski požar na Krasu. Pokazalo se je, da je bil glavni razlog povezan z železnico ter iskrenjem, ki nastaja med zaviranjem. Zaradi tega so že v preteklih letih nastajali gozdni požari pri Črnotičah blizu Črnega kala. Sicer pa za gozdne požare velja, da največji delež vzrokov zanje ni raziskan, v največji meri pa med raziskanimi vzroki ostaja človekova nepazljivost, v manjši meri pa botrujejo namerni požigi. Naravni vzroki so bili po podatkih Zavoda za gozdove razlog za manj kot desetino gozdnih požarov v obdobju med 1995 in 2010. Seveda tudi cigaretni ogorki niso nedolžni, leta 2023 so nas nekateri viri s Krasa opozarjali, da so ilegalni migranti na tem področju kadili v naravi in odmetavali ogorke.