Hinavsko! Za predvolilne potrebe se slika v cerkvi, hkrati njegova vlada sprejema ukrepe proti Cerkvi

Piše: Moja Dolenjska

Mnogi niso spregledali kratke novice, da so v petek v baziliki Marije Pomagaj posvetili kapelico, namenjeno otrokom z rakom in njihovim družinam. Posvetitve se je očitno v luči bližajočih se volitev udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob z ženo Tino Gaber.

Udeležba Goloba in Gabrove na dogodku je bila za mnoge navadno politično sprenevedanje, posebej ob dejstvu, da Golobova vlada že od začetka mandata bije ideološki boj s Cerkvijo in sprejema ukrepe, ki so uperjeni proti njej.

Že takoj po začetku mandata je denimo vladna koalicija sprejela spremembe zakona o verskih skupnostih, s katerimi je državno financiranje minimalnih prispevkov duhovnikov s 100 odstotkov znižala na 60 odstotkov. Ob tem je bilo vsakomur jasno, da gre za ukrep, uperjen proti Katoliški cerkvi v Sloveniji, saj 99 odstotkov duhovnikov, ki jim država sofinancira minimalne prispevke, prihaja ravno iz njenih vrst.

Ravno v tem trenutku je v državnem zboru tudi novela zakona o vrtcih, ki spreminja način financiranja zasebnih vrtcev. Kot so na protestnem shodu v petek opozorili zaposleni v omenjenih vrtcih, predlagane rešitve pomenijo ukinitev velike večine zasebnih vrtcev. Pri tem tudi ni nobena skrivnost, da velik delež omenjenih vrtcev predstavljajo ravno vrtci, ki jih je ustanovila Cerkev.

Odzivi na dogodek so bili ostri: