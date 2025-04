Hinavsko početje Svobode: bojkotirala bi referendum, vseeno pa od občin terja brezplačna plakatna mesta

Piše: Moja Dolenjska

Stranka Gibanje Svoboda je napovedala bojkot referenduma o privilegijih za prvorazredne kulturnike. Kljub temu pa občine prosjačijo za brezplačen prostor za oglaševanje.

Državni zbor je datum izvedbe referenduma določil za 11. maj. V Svobodi pa si kljub napovedanemu bojkotu, s čimer želijo doseči uveljavitev njihovega že sprejetega zakona (več), želijo zastonj plakatna mesta za kampanjo.

Iz centrale so občinam namreč poslali dopis za pridobitev brezplačne pravice do uporabe plakatnih mest v času referendumske kampanje. Gre pa za stranko, ki je s 40 poslanci izredno bogata, bogat je tudi njihov predsednik, imenovan Sončni kralj. Zdaj pa želijo osiromašiti še občine, katerim so že tako odtegnili potrebna finančna sredstva za pokrivanje obveznosti, ki so jim jih naložili.

