Halo?! Ministrica za kmetijstvo ogorčena zaradi povzdignjenega glasu, ne pa zaradi pretepenega kmeta!

Piše: Celjski glasnik

V slovenskem besedišču verjetno več ni mogoče najti besede, ki bi opisala, na kako nizek nivo je politika Roberta Goloba z ministrsko ekipo spravila Slovenijo ter državljane.

Vsaj bizarno, če ne še kaj več pa je, da takšno politiko ščitijo osrednji mediji in ji nenazadnje dajejo celo velik pomen. Zadnji v vrsti dogodkov je protest kmetov na Agri, kjer sedaj politika in mediji krivdo pripisujejo kmetov, ne pa svojemu (ne)delu ter politiki.

Neverjetno, RTV izpostavi v naslovu, da je bila ministrica ogorčena zaradi povzdignjenega glasu, ne pa, da so pretepli kmeta, ki je mirno protestiral. A je že samoumevno, da te pretepejo, če povzdigneš glas na trenutno oblast?! — Matej Lahovnik (@LahovnikMatej) August 30, 2025

Po tem, ko so prašičjerejci na omenjenem sejmu pripravili protest, so predstavniki kmetijskega ministrstva zbežali s kraja dogajanja, namesto, da bi se soočili sami s sabo, za nameček pa so “vpregli” medije, da sedaj to dejanje problematizirajo. Kot opozarja politolog Miro Haček, je miren protest (kar je ta v Gornji Radgoni po več informacijah tudi bil) temeljna človekova pravica. Ne nazadnje pa naj bi ravno ta politika, ki danes kmetom to preprečuje, zagovarjala temeljne človekove pravice.

Vsem tem dogodkom pa se na koncu koncev pridružijo še mediji, ki problematizirajo ravnanje kmetov, ne pa tistih, ki so dejansko prekršili pravila in zakone. “Neverjetno, RTV izpostavi v naslovu, da je bila ministrica ogorčena zaradi povzdignjenega glasu, ne pa, da so pretepli kmeta, ki je mirno protestiral. A je že samoumevno, da te pretepejo, če povzdigneš glas na trenutno oblast?!” Tako opozarja dr. Matej Lahovnik.