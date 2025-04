Gradijo “nove obraze”: Vesno nenadoma obudili od mrtvih

Piše: Spletni časopis

Od mrtvih je stranko Vesna obudila Mediana. Po meritvi, rezultate je včeraj objavil POP TV, bi za to stranko med opredeljenimi volivci, le ti odločajo na volitvah, nenadoma glasovalo kar 6,3 odstotka volivcev.

S tem deležem bi prehitela NSi Mateja Tonina in le za malo zaostala za Levico Aste Vrečko. Kaj je razlog za ta vzpon, ni povsem jasno. Lahko bi pa šlo za posledico medijskega ustvarjanja najnovejšega novega obraza, to je nekdanjega župana Kočevja Vladimirja Prebiliča, ki je za Vesno lani nastopil na evropskih volitvah. Ker ga mediji zadnje čase že spet povzdigujejo, to morda krepi tudi Vesno. Se je pa Matjažu Hanu splačalo, da je zavrnil Prebilčevo idejo, da bi bil ta mandatarki kandidat tudi za SD. Hana bi se s tem porinil v drugo ligo, kot so v preteklosti bili šefi SD že pogosto. SD se je po košarici Prebiliču okrepila. Če bi meritvi lahko verjeli. Razlike med rezultati meritev različnih agencij so velikanske. To je svarilo, da jim ne smemo verjeti. Pogosto so bolj kot meritev oblika ustvarjanja javnega mnenja. Parsifal je Demokratom Anžeta Logarja ta mesec izmeril več kot deset odstotkov in jih postavil ne tretje mesto, po Mediani Logarjevi niti v državni zbor ne bi prišli. Obratno je pri Vesni, ki bi po Parsifalu ostala daleč pod pragom DZ, po Mediani je s 6,2 odstotki na petem mestu med vsemi strankami.

Vrstni red celo pri vrhu je, razen čisto na vrhu, kjer sta po vseh raziskavah SDS Janeza Janša in Svoboda Roberta Goloba, močno odvisen od tega, kdo meri. Razlike so velike tudi, če vključimo v primerjavo še meritev Ninamedie za Dnevnik. Primerjave otežuje, ker različne raziskave v ponujen nabor vključujejo različne stranke, del pa jih izpuščajo. Precej arbitrarno.

Bolj dolgoročni trendi, ko gre za stranke v državnem zboru in Demokrate so takšni:

V grafikah in članku v Spletnem časopisu so deleži podpore strankam preračunani tako, da so upoštevani le za stranke opredeljeni volivci. To omogoča primerjavo z volitvami in med raziskavami. Med opredeljene za stranke štejem tudi izbiro “druge” stranke. To so praviloma tiste, ki anketiranim niso ponujene, se jih pa sami spomnijo. Izvirni deleži podpore strankam različnih raziskav, kot so jih objavili mediji, ki so temelj za preračune, so objavljeni v preglednici (s klikom lahko vse preglednice povečate):

Vse podatke, ki so bili temelj za preračunavanje, navajam, ker to olajša razumevanje razlik med meritvami in omogoča tudi preverjanje, če je prišlo pri prenosu in obdelavah podatkov morebiti do napak.