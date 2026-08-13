Pomagajmo Nataši Pirc Musar! Ker sama ne zna s prikrivanjem podrobnosti prometne nesreče utišati medijev, naj se ji predlaga odstop!

Piše: Celjski glasnik

Po tistem, ko so, kot kaže, želeli prometno nesrečo predsednice republike čim hitreje in po tiho pomesti pod preprogo, državljani iz dneva v dan prejemajo nove podrobnosti tega dogodka.

Seveda se Nataša Pirc Musar ves čas brani, da razen nepripetega varnostnega pasu ni bilo nič narobe, a podrobnosti vseeno kažejo, da temu ni tako in se želi ljudem ponovno prikriti kaj vse leva politika dela za davkoplačevalski denar.

In ker mediji ne želijo “kupiti” zgodbic predsednice republike, o tem, kako nič drugega kot varnostni pas ni bilo narobe, se je sedaj postavila v vlogo žrtve. Tako je denimo za N1 hitela pojasniti, da ji ni jasno, kako vsega tega, da mediji želijo zgolj resnico o prometni nesreči, ne more ustaviti.

Ob tem pa je za “talki” ponovno vzela obe svoji sopotnici, saj hiti razlagati, kako je prizadeta ravno zaradi poročanja medijev o njenih dveh sopotnicah. Ker predsednica tarna, kako zadev sedaj ne zna ustaviti, seveda bi najraje dejala, da jih ne more pomesti pod preprogo, bi bilo najbolje, da bi ponudila svoj odstop. Kot kaže, ni razmišljala, da bi dejansko morda rešiila velik del težave, saj ljudje sedaj še bolj dvomijo v njeno delovanje.