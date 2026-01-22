Golobovo javno zdravstvo, pika, dokončna pika! SB Brežice: “Bistveno podaljšanje čakalnih dob za UZ srca in UZ ožilja”

Piše: Celjski glasnik

Medtem ko si Robert Golob namesto, da bi odstopil in prevzel odgovornost, dela norca iz Komisije za preprečevanje korupcije in se hvali s svojimi dosežki, pacienti v realnem času doživljajo nedostopnost storitev.

Da Robert Golob dejansko živi v vzporednem vesolju, dokazuje tudi dejstvo, da ljudi prepričuje, kako so uredili javno zdravstvo, to pa pacientom sporoča, da ne morejo do storitev.

A so nori ?! 8 mesecev čakanja na ultrazvok !!! https://t.co/PptH48UB0N — Žiga Turk (@ZigaTurk) January 16, 2026

Tako je denimo te dni zaokrožilo sporočilo SB Brežice, kjer paciente obveščajo, da so se bistveno podaljšale čakalne dobe za UZ srca in UZ ožilja. Tako sedaj čakajočim predlagajo, da preverijo čakalne dobe pri ostalih izvajalcih, a kot je znano iz različnih analiz, smo v Sloveniji na vseh področjih priča podaljševanju čakalnih dob.

“A so nori ?! 8 mesecev čakanja na ultrazvok !!!” Tako se je na informacijo o podaljšanju čakalnih dob odzval dr. Žiga Turk in jasno sporočil, da v Sloveniji kljub drugačnim zagotovilom vladajočih javni zdravstveni sistem ne deluje.