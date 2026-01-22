e-Demokracija
-0.5 C
Ljubljana
četrtek, 22 januarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Golobovo javno zdravstvo, pika, dokončna pika! SB Brežice: “Bistveno podaljšanje čakalnih dob za UZ srca in UZ ožilja”

FokusSlovenija
Čakalnica na urgenci UKC Ljubljana. Fotografija je simbolična. (foto: STA)

Piše: Celjski glasnik

Medtem ko si Robert Golob namesto, da bi odstopil in prevzel odgovornost, dela norca iz Komisije za preprečevanje korupcije in se hvali s svojimi dosežki, pacienti v realnem času doživljajo nedostopnost storitev.

Da Robert Golob dejansko živi v vzporednem vesolju, dokazuje tudi dejstvo, da ljudi prepričuje, kako so uredili javno zdravstvo, to pa pacientom sporoča, da ne morejo do storitev.

Tako je denimo te dni zaokrožilo sporočilo SB Brežice, kjer paciente obveščajo, da so se bistveno podaljšale čakalne dobe za UZ srca in UZ ožilja. Tako sedaj čakajočim predlagajo, da preverijo čakalne dobe pri ostalih izvajalcih, a kot je znano iz različnih analiz, smo v Sloveniji na vseh področjih priča podaljševanju čakalnih dob.

“A so nori ?! 8 mesecev čakanja na ultrazvok !!!” Tako se je na informacijo o podaljšanju čakalnih dob odzval dr. Žiga Turk in jasno sporočil, da v Sloveniji kljub drugačnim zagotovilom vladajočih javni zdravstveni sistem ne deluje.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Fokus

Dr. Aleš Pavlin: Kako je Slovenija iz obetavne filmske destinacije znova zdrsnila na obrobje

Prejeli smo

(PREJELI SMO) Iniciativa Prebudimo Slovenijo: Janković je tisti, ki v Ljubljani deluje razdiralno

Fokus

(PREJELI SMO) Društvo Družinska pobuda razgalja brutalno resnico: zaradi Golobove vlade vsaka družina lani ob poldrugo plačo!

Fokus

Tole je Janša zapisal o Grenlandiji. Nas zaradi neresnega odziva Evrope čakata vojna in mraz?

© Nova obzorja d.o.o., 2026