Golobova vlada za predvolilne potrebe »slovesno odprla eno sobo nadstropja UKC Ljubljana«

Piše: Vida Kocjan

Golobova vlada je včeraj za predvolilne potrebe Svobode slovesno odprla eno osmino (1/8) nadstropja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Obnovili so osmino nadstropja in iz tega naredili velik šov. Pogled pokaže, da so »slovesno odprli eno sobo«, 7/8 še čaka in volitve tudi.

Predsednik vlade Robert Golob, ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in direktor UKC Marko Jug so s pompom prerezali trak pred prenovljenim delom Kliničnega oddelka za nefrologijo v 8. nadstropju glavne stavbe.

Uradna objava UKC Ljubljana je bila: prva osmina (12,5 %) prenovljenega nadstropja je zdaj svečano odprta. Novinarka Financ Petra Sovdat je na X-u ob tem zadela v jedro: »Slovesna otvoritev 12,5% novih prostorov.«

Janez Janša pa je dodal piko na i, ko je zapisal: »Ja čestitke, vlada RS. Cela prva osmina? Mi smo v hudih časih epidemije celo nadstropje UKC dogradili in usposobili v 3 tednih.«

In točno tako je. Medtem ko je Golobova ekipa v treh letih mandata prenovila komaj 12,5 odstotka enega nadstropja in za to priredila pravi cirkus s trakom, fotografi in delegacijo, je prejšnja, Janševa, vlada v času najhujše epidemije v treh tednih postavila in opremila celotno dodatno nadstropje. Brez velikih šovov. Ker je šlo za življenja, ne za volilne plakate.

Realnost v UKC Ljubljana pa je takšna: podgane, puščanje stropov, prepolne sobe, čakalne vrste in obupani zdravniki ter sestre. Ena od uporabnic je v komentarjih objavila fotografije »realnega stanja« – in ni videti kot iz tistih bleščečih promocijskih slik. A zakaj bi se ukvarjali s podganami, ko pa lahko prerežeš trak in rečeš: »Glejte, kako napredujemo!«? Jug pa je glede fotografij podgan cinično dejal, da jih je »mogoče kdo celo prinesel v UKC«.

1/8 odprto. 7/8 še čaka. In volitve tudi

Prenova 8. nadstropja naj bi potekala »vertikalno« – najprej ena osmina, potem selitve, potem druga osmina … Če bo tempo takšen, bodo pacienti v modernih sobah z lastno kopalnico čakali še kakšnih 5 do 6 mandatov. To ni prenova. To je predvolilni marketing na račun bolnikov. Norčevanje je tudi navajanje o propadanju stropa, podganah na hodnikih in podobno. A kaj bi s temi »malenkostmi«. Jug je vendar Golobov velik prijatelj.