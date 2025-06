Golobova vlada ne rešuje težav! – Podcenjuje in dopušča romsko kriminaliteto

Piše: Vida Kocjan

Na Ribniškem in širšem območju Jugovzhodne Slovenije ter Posavja vre. Ogorčenje nad delom vladajoče koalicije (Gibanje Svoboda, SD in Levica) v povezavi z neurejanjem romske problematike ter naraščanjem kriminala in nasilja je veliko.

Ne samo ker je vlada zavrnila predloge županov s podpisi več kot 11.500 volivcev in volivk za spremembo več zakonov, sodu je dno izbil napad treh Romov na ribniškega župana Sama Pogorelca, komaj polnoletnega srednješolca, sina ene od uslužbenk občinske uprave, in policistko. Ne vlada ne predsednica države Nataša Pirc Musar se na pozive k ukrepanju nista odzvali.

Županu že lani grozili s smrtjo

Ribniškemu županu so s smrtjo grozili sredi avgusta lani. Pogorelc je takrat grožnje prijavil Policijski postaji Ribnica. Poudaril je, da se zaradi zaostrovanja razmer s posameznimi Romi marsikdo v občini počuti ogroženega, tudi sam. Minilo je nekaj mesecev, v začetku junija letos pa se je zgodilo.

Prvo junijsko soboto so v Ribnici zaznamovali 140 let Prostovoljnega gasilskega društva Ribnica. Po koncu proslave je bila gasilska veselica, katere se je v duhu podpore gasilcem udeležil tudi župan. Vendar pa se je veselica zaradi napadov Romov na župana in na vsaj enega od mlajših občanov končala slabo. Župan je po napadu sporočil, da sta ga med plesom v neposredni bližini opazovala dva Roma, potem pa ga brez razloga iznenada v zelo kratkem času brutalno napadla. S pestmi sta ga udarjala v glavo, v ustnico in oko!

Poleg župana jo je na poti domov skoraj pred domačo hišo le nekaj metrov od prizorišča skupil tudi srednješolec, komaj polnoletni občan. Pozneje se je izkazalo, da gre za sina ene od občinskih uslužbenk. Slednjemu so romski napadalci povzročili hude poškodbe nosu, »njegovo počutje je izjemno slabo«, je sporočil župan in zapisal, »da je dovolj«. »Pa ne zaradi tega, ker se je zgodilo to meni, županu Ribnice, ampak zato, ker je nedopustno, da smo priča nasilju, ki nima nikakršne podlage.«

Neposredno po napadu je pozval predsednico države Natašo Pirc Musar, predsednika vlade Roberta Goloba, Vrhovno državno tožilstvo RS in ministrstva, da nemudoma ukrepajo. Dejal je, da se počuti ogroženega, skrbi ga za lastno varnost. Ogorčen je bil tudi nad tem, da so bili storilci kmalu po napadu na prostosti. Tako je odločil državni tožilec, župan pa je zapisal, da lahko pride do nove žrtve, saj je tožilstvo s tem dejanjem storilcem poslalo jasno sporočilo, da so zaščiteni in lahko počnejo, kar želijo. Na pritisk javnosti so se nato na tožilstvu premislili, sporočili so, da so 25- in 18-letnemu ter mladoletnemu osumljencu, ki prebivajo na območju Kočevja, odvzeli prostost. Sprva so jim jo odvzeli le »za čas zbiranja obvestil«.

Podpora skoraj 20 županov

Ribniškega župana Sama Pogorelca je nato ob koncu tedna podprlo skoraj 20 županov iz Jugovzhodne Slovenije in Posavja. Napad so ostro obsodili in ob tem sprejeli tri sklepe, s katerimi so vlado pozvali, naj se z resnimi sistemskimi ukrepi nemudoma loti reševanja romskih vprašanj. Manjkali so le trije belokranjski župani, ki so bili takrat na regijskem posvetu o zadružništvu, ki je potekal v Semiču.

Kot je po srečanju dejal župan Novega mesta in predsednik Skupnosti občin Slovenije Gregor Macedoni, vlado s prvim sklepom pozivajo, naj organom pregona z zakonskimi spremembami omogoči učinkovitejše odzivanje na spreminjajoče se razmere v družbi ter kazniva dejanja in prekrške po vseh državi.

Z drugim sklepom vlado pozivajo, naj sprejme sveženj zakonskih sprememb za izvajanje tožilskih in sodnih postopkov na način, da se preprečijo ponavljajoča se kazniva in prekrškovna dejanja posameznikov.

Vlado tudi pozivajo, naj v medresorskem sodelovanju pripravi zakonske spremembe, ki bodo tudi prejemnikom denarnih socialnih pomoči in prejemkov iz družinske politike sporočale, da so kazniva in prekrškovna dejanja nesprejemljiva. »Tukaj namreč obstajajo vrzeli v zakonodaji, pred katerimi si država zatiska oči,« je opozoril Macedoni.

Krški župan Janez Kerin je opozoril, da se v občini dnevno srečujejo z deviantnimi dejanji, ki jih večinoma povzročajo posamezniki iz romske populacije. »Zato je čas, ko je treba reči bobu bob in ukrepati tako, da bodo rezultati,« je dodal.

Kočevski župan Gregor Košir pa je zavrnil nekatere očitke, da so župani in lokalni prebivalci nestrpni do romske populacije. »Želimo samo, da se dosežejo enaka pravila za vse, tudi zato, da bo lahko večinski del romske populacije, ki ne dela težav, normalno živel in se integriral v skupnost,« je dejal.

Opozoril je, da policija še nekako opravi svoje delo, zadeve pa se ustavijo v nadaljnjih postopkih na sodiščih, kar pomeni, da nujno potrebujemo sistemske spremembe in večjo aktivnost sodne veje oblasti. Podobno je ocenil šentjernejski župan Jože Simončič.

Sporočilo ribniškega župana v zvezi s sprenevedanjem ministra Boštjana Poklukarja Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve, se je na sobotni napad Romov v Ribnici odzval šele v ponedeljek. Pri tem se je čudil, da ga je župan že pred tem pozval k odstopu, »saj so napadalce prijeli«, v ponedeljek dopoldne pa se ni želel oglasiti na telefon. Samo Pogorelc pa je zapisal: »Takšnega sprenevedanja, kot ga je pokazal minister Poklukar, še nisem doživel. Pravi, da ga zadnje čase sicer pogosto pozivajo k odstopu, ampak tega ne razume. Zakaj bi odstopil? Vam bom pomagal pri razumevanju, minister. Ker niste razen leporečenja naredili nič za izboljšanje varnostne situacije v državi. Še ne v letu dni sta se zgodila že dva napada na državo (na policiste in na župana). Policija je v poročilu dodala, da so bili trije laže poškodovani, postopek in komuniciranje na včerajšnji tiskovni konferenci pa je bil voden skrajno neodgovorno. Obe delovni skupini, ki sta vodeni pod vašim ministrstvom, sta izguba časa in popolnoma brez epiloga in rezultatov. Danes do 11:50 (torej 35 ur) vas ni popolnoma nič zanimalo, kaj se je zgodilo v Ribnici. Dokler bodo policisti prosili župana, naj pomaga, da se nekaj premakne, in da obupujejo glede dokazovanj in neuspelih postopkov, potem je jasno, da kot minister niste kos situaciji. V vsem tem času se niste z ministrstvom za pravosodje poenotili in se zavzeli za zakonodajo, ki bi državljanom vlila zaupanje v policijo, policistkam in policistom pa upanje.

Gregor Macedoni: Najhuje je, da gre za posredno sistemsko spodbujeno dejanje Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto in predsednik Skupnosti občin Slovenije Novomeški župan Macedoni je neposredno po napadu na ribniškega župana zapisal: »Nezaslišano in sprevrženo dejanje, ki jasno odraža, da romska problematika s strani države ni ustrezno reševana. Najhuje pa je, da gre za posredno sistemsko spodbujeno dejanje. Če posamezniki nasilna dejanja ponavljajo in niso ustrezno sankcionirani (dopuščeno neplačilo prekrškovnih glob, ponavljanje pogojnih obsodb za kazniva dejanja …), potem so storilci vse bolj drzni. In jasno povejmo: krivda ni na strani žrtev in večinskega prebivalstva v JV Sloveniji in Posavju.«