Golobova depolitizicaja medijev in Štefančičevo vpitje, da jih je j*** več nas je ponovno pahnilo nižje na lestvici medijske svobode

Piše: Celjski glasnik

Kaj pomeni, ko družbenopolitični delavci zasedejo osrednje medije in ko predsednik vlade napove depolitizacijo osrednjih medijev, lahko v Sloveniji opazujemo zadnja 4 leta.

Slovenija namreč z vsakim letom pade nižje na lestvici medijske svobode, kar pa nenazadnji ni nič nenavadnega, če vemo da so glavni mediji ugrabljeni s strani države, hkrati pa služijo kot propagandni stroj te politike. A Robert Golob je to poimenoval depolitizacija.

Si moram misliti, da je ugrabitev državnega Siola pred volitvami prispevala k temu. pic.twitter.com/DmevOphdKc — Luka Svetina (@LukaSvetina) April 30, 2026

Kdo v Sloveniji se ne spomni kako je Marcel Štefančič po vzoru nacistov in fašistov z dviznjeno pestjo vpil kako j*** več jih je? Kdo se ne spomni kako je govoril, da če oni kod družbenopolitični delavci na RTV Slovenija želijo imeti Goloba ga bodo imeli? Kdo se ne spomni kako je Robert Golob kar v oddaji Odmevi govoril, kako je potrebno z nacionalnega medija odstraniti vse drugače misleče? Danes pa nas to uvršča med države s slabo razvito medijsko svobodo.

Seveda RTV Slovenija ni bil edini medij, kjer je Robert Golob čistil vse drugače misleče, to je počel v vseh medijih, ki jih je lahko obvladoval in v to kategorijo nenazadnje spada tudi Siol. Danes pa ti isti mediji branijo to Golobovo politiko in ne vidijo, da smo mi padli na področju medijske svobode, ampak so krivi drugi, ker se je tam le-ta popravila. Tudi novinar, ki je izkusil to depolitizacijo, Luka Svetina je zapisal: “Če bi pomislil, bi ugrabitev nacionalnega Siola pred volitvami prispevala k temu.”