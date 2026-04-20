Golob se je očitno že sprijaznil, da bo v opoziciji, Janša zadržan z napovedmi

Piše: STA, Nova24tv.si, C. R.
Predsednik relativne zmagovalke volitev Svobode Robert Golob je na pogovore o novi koaliciji vabil vse stranke z izjemo SDS, pri čemer se jih z liste NSi, SLS in Fokus niso udeleževali. Po nedavni košarici Demokratov pa so ti pogovori bržkone padli v vodo.
Predsednik Gibanja Svobode, ki kot premier opravlja tekoče posle, je po posvetu pri predsednici republike Nataši Pirc Musar glede sestave nove vlade dejal, da se v Svobodi veselijo dela v opoziciji. Morebitno novo koalicijo na desni je označil za koalicijo prevarantov, ki da ne bo imela dolgega veka. Sam bo ostal poslanec. Dejal je, da ne more špekulirati, kdaj bodo SDS, NSi, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica svojih 46 glasov pokazali javnosti.
Kot je dejal vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic, nimajo 46 glasov, niso jih pa želeli pridobiti na način, ki je povezan z izsiljevanjem, korupcijo ali pa podkupovanjem. Ob tem je dodal, da ostajajo zvesti obljubam in programskim načelom, za katere se bodo borili še naprej, predvsem za to, da se javni sistemi krepijo, in ne razgrajujejo.
Na poti do 46 glasov tako najbolje kaže predsedniku SDS Janezu Janši. V SDS sicer glede sestavljanja koalicije ostajajo skrivnostni, so pa v javnosti zaokrožile informacije o možnem razrezu ministrskih mest bodoče desnosredinske vlade. Možnost njenega oblikovanja je nakazala že izvolitev predsednika Resnice Zorana Stevanovića na čelo DZ. Podpise pod njegovo kandidaturo so poleg poslancev Resnice prispevali tudi v SDS ter NSi, SLS in Fokus. Glede na seštevek glasov – prejel jih je 48 – pa so ga na glasovanju podprli tudi Demokrati.
Stevanović sicer vztraja, da ne bodo vstopili v nobeno koalicijo, so pa pripravljeni podpreti tistega mandatarja, ki bo uspel zbrati širšo podporo in bo v svoj program vključil njihove temeljne programske točke. Za zdaj tako še ni znano, ali bo Janša ciljal na izvolitev v prvem možnem krogu, ali pa bo s tem korakom počakal na drugi krog, ko lahko kandidata za mandatarja predlagajo tudi poslanci.
Pogovore pri predsednici republike je danes ob 9.30 začela Svoboda, nato pa na pol ure z odmorom pred 12. uro sledijo vodje poslanskih skupin SDS, NSi, SLS in Fokusa, SD, Demokratov, Levice in Vesne, Resnice ter poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti. Pirc Musar je sicer napovedala, da bo mandatarstvo podelila tistemu, ki bo najprej zbral 46 glasov poslancev.
Po neuradnih informacijah naj bi sicer desno-sredinska koalicija imela zagotovljenih 46 glasov, kar pa ni garant, da bodo mandatarja predlagali že danes.
Za zdaj je predsednik SDS Janez Janša še zadržan. Po posvetu s predsednico republike Natašo Pirc Musar je dejal, da SDS trenutno ne sestavlja vlade, pripravljena pa je na vse scenarije – bodisi da ostane v opoziciji, sestavi vlado ali pa se ponovno preizkusi na volitvah. “Za nas so vse tri možnosti dobre, drugo pa je, kakšne možnosti so dobre za Slovenijo,” je dejal.
Na posvetovanja o možnem mandatarju pri predsednici republike bo popoldne prišla vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec. Se je pa že dopoldne na neformalnem pogovoru pri predsednici zglasil prvak stranke Janša, ki velja za tistega, ki ima trenutno največ možnosti, da postane mandatar in sestavi desnosredinsko vlado. A je Janša po pogovoru dejal, da se s Pirc Musar o 46 podpisih, potrebnih za izvolitev mandatarja, nista pogovarjala.
“Mi se ne ukvarjamo s štetjem glasov,” je dejal. S tem se po njegovih besedah ukvarjajo mediji, ki “v zadnjih tednih zelo pomagajo, da bi nastala druga Golobova vlada”. “S tem pa po mojem mnenju delate ravno obratno,” je pripomnil.
Besede Goloba, da se veseli opozicije, pa je komentiral z besedami: “Po vsem tem kaosu, luknjah v javnih financah in rekordnih davkih, verjamem, da se veseli, da bo nekdo drug to reševal”.
Ob tem je znova potegnil vzporednico z letom 2011, ko relativnemu zmagovalcu volitev Zoranu Jankoviću prav tako ni uspelo sestaviti vlade. “On je bil prepričan in Robert Golob je prepričan enako, da mu pač nekaj pripada, ne glede na matematiko, ne glede na število glasov,” je dodal.
Ta teden se bodo po besedah Janše ukvarjali “s konstituiranjem parlamenta in nekaterimi koraki, ki so potrebni za to, da začne naslednja vlada delati, ne glede na to, kakšna bo”.
SDS se po njegovih besedah trenutno ukvarja s sliko javnih financ. Osnutek poročila vlade evropski komisiji, ki ga je posredovala v DZ, je po njegovih besedah “prvo formalno priznanje” aktualne vlade Roberta Goloba, “da so se strašno zakalkulirali in da javni izdatki rastejo nekontrolirano”. Medtem pa so v DZ že vloženi predlagani ukrepi, ki bodo imeli javnofinančne učinke, zato je treba to sliko razjasniti. Slika javnih financ poudarja potrebo po ustavnem davčnem sidru, je prepričan.
Politična situacija, nastala po volitvah, pa o njegovem mnenju kaže na to, da Slovenija potrebuje spremembo volilnega sistema, “ki je lahko zaradi mene tudi kombinacija večinskega in proporcionalnega”.
Vodja poslancev NSi, SLS in Fokusa Janez Cigler Kralj pa je ponovil, da delajo vse, da bi prišlo do desnosredinske koalicije, ki bi imela rezultat tudi v desnosredinski vladi. “Torej, mi bomo naših devet podpisov prispevali tistemu ali tisti, ki bo lahko na desni sredini pokazal potenco, da lahko sestavi neko desnosredinsko vlado,” je dejal.
Na vprašanje, ali se nakazuje, kdo to bo, pa je dejal, da o tem težko govori, saj ima mandat za pogovore o možnih koalicijah predsednik stranke Jernej Vrtovec in on je tisti, ki bo iskal najboljše možne rešitve. O tem, kako intenzivni so pogovori o novi vladi, pa je Cigler Kralj dejal le, da so skupaj z Demokrati in Resnico trenutno predvsem osredotočeni na vsebino, šele temu lahko sledi potem kadrovsko in organizacijsko sodelovanje.
Če do desnosredinske vlade ne pride, so pripravljeni tudi na delo v opoziciji, medtem ko predčasne volitve ne bi bile dobra opcija za državo v aktualnih razmerah. Kljub temu pa so prepričani, da bi “tudi na predčasnih volitvah, če bi do njih prišlo še pred poletjem, okrepili svoj rezultat”.
