Golob se je očitno že sprijaznil, da bo v opoziciji, Janša zadržan z napovedmi

Predsednik relativne zmagovalke volitev Svobode Robert Golob je na pogovore o novi koaliciji vabil vse stranke z izjemo SDS, pri čemer se jih z liste NSi, SLS in Fokus niso udeleževali. Po nedavni košarici Demokratov pa so ti pogovori bržkone padli v vodo.

Predsednik Gibanja Svobode, ki kot premier opravlja tekoče posle, je po posvetu pri predsednici republike Nataši Pirc Musar glede sestave nove vlade dejal, da se v Svobodi veselijo dela v opoziciji. Morebitno novo koalicijo na desni je označil za koalicijo prevarantov, ki da ne bo imela dolgega veka. Sam bo ostal poslanec. Dejal je, da ne more špekulirati, kdaj bodo SDS, NSi, SLS in Fokus, Demokrati in Resnica svojih 46 glasov pokazali javnosti.

Kot je dejal vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic, nimajo 46 glasov, niso jih pa želeli pridobiti na način, ki je povezan z izsiljevanjem, korupcijo ali pa podkupovanjem. Ob tem je dodal, da ostajajo zvesti obljubam in programskim načelom, za katere se bodo borili še naprej, predvsem za to, da se javni sistemi krepijo, in ne razgrajujejo.

Na poti do 46 glasov tako najbolje kaže predsedniku SDS Janezu Janši. V SDS sicer glede sestavljanja koalicije ostajajo skrivnostni, so pa v javnosti zaokrožile informacije o možnem razrezu ministrskih mest bodoče desnosredinske vlade. Možnost njenega oblikovanja je nakazala že izvolitev predsednika Resnice Zorana Stevanovića na čelo DZ. Podpise pod njegovo kandidaturo so poleg poslancev Resnice prispevali tudi v SDS ter NSi, SLS in Fokus. Glede na seštevek glasov – prejel jih je 48 – pa so ga na glasovanju podprli tudi Demokrati.

Stevanović sicer vztraja, da ne bodo vstopili v nobeno koalicijo, so pa pripravljeni podpreti tistega mandatarja, ki bo uspel zbrati širšo podporo in bo v svoj program vključil njihove temeljne programske točke. Za zdaj tako še ni znano, ali bo Janša ciljal na izvolitev v prvem možnem krogu, ali pa bo s tem korakom počakal na drugi krog, ko lahko kandidata za mandatarja predlagajo tudi poslanci.

Pogovore pri predsednici republike je danes ob 9.30 začela Svoboda, nato pa na pol ure z odmorom pred 12. uro sledijo vodje poslanskih skupin SDS, NSi, SLS in Fokusa, SD, Demokratov, Levice in Vesne, Resnice ter poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti. Pirc Musar je sicer napovedala, da bo mandatarstvo podelila tistemu, ki bo najprej zbral 46 glasov poslancev.

Po neuradnih informacijah naj bi sicer desno-sredinska koalicija imela zagotovljenih 46 glasov, kar pa ni garant, da bodo mandatarja predlagali že danes.

Za zdaj je predsednik SDS Janez Janša še zadržan. Po posvetu s predsednico republike Natašo Pirc Musar je dejal, da SDS trenutno ne sestavlja vlade, pripravljena pa je na vse scenarije – bodisi da ostane v opoziciji, sestavi vlado ali pa se ponovno preizkusi na volitvah. “Za nas so vse tri možnosti dobre, drugo pa je, kakšne možnosti so dobre za Slovenijo,” je dejal.