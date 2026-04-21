Golob požrl besedo pri še eni obljubi

Podpredsednike državnega zbora in šefe prvih začasnih delovnih teles bodo danes izbirali na izredni seji poslanci.

Mudi se, da bi lahko v petek zmanjšali število ministrstev v vladi, ki jih imamo zadnja leta kar 19, ministrov pa celo 20. Zmanjšanje število ministrov na 16 so predlagali poslanci Svobode. Izredno sejo, da bi to tudi hitro izglasovali in s tem omogočili formiranje manj obilne vlade, pa so zahtevali poslanci SDS. Svoboda je v prejšnjem mandatu s SD in Levico število ministrstev povišala iz 14 na kar 19.

Dva podpredsednika parlamenta lahko stranke predlagajo danes do 9.30 ure. Izredna seja se bo začela ob 11 uri. Tretjega podpredsednika ne bodo volili, ker ta pripada največji opozicijski stranki, to pa še ni jasno, kdo bo.

Po glasovanjih na včerajšnjem kolegiju se zdi, da so trenutno vsaj v DZ v opoziciji Svoboda, SD in Levica, vse odločitve so namreč sprejeli poslanci SDS, NSi s SLS, Demokratov in Resni.ce, nekatere tudi s pomočjo narodnosti. A dejansko državi še vlada Robert Golob, ki je po pogovorih pri predsednici republike Nataši Pirc Musar povedal, da za položaj mandatarja nima dovolj glasov, da bo poslanec in da se veseli opozicijske vloge. Je pa še ozmerjal svoje možne koalicijske partnerje z oceno, da bo oblast prevzela nenačelna koalicija prevarantov. Po posvetih je Pirc Musarjeva, za katero je znano, da kot levičarka navija za levo vlado, sporočila: “Predsednica ugotavlja, da nihče ne uživa potrebne podpore za izvolitev za predsednika vlade. Zato bo posvetovanja z vodji poslanskih skupin nadaljevala. O datumu novega kroga posvetovanj vas bomo ustrezno obvestili.”

Bojan Požar je ob Golobovi napovedi, kako se veseli opozicijskega dela v parlamentu, ker nima večine za sestavo vlade, spomnil, da je Golob pred volitvami napovedal, da bo odstopil, če mu ne uspe sestaviti vlade:

Na kolegiju predsednika DZ Zorana Stevanovića so včeraj izglasovali, da bo začasni skupni odbor (ki bo nekaj časa opravljal delo množice odborov) in odbor za zunanje zadeve vodila SDS. Vodenje odbora za evropske zadeve pa so nameravali dodeliti Svobodi, a je ta to zavrnila, češ da jim pripada več. Ker Svoboda položaja ni bila pripravljena prevzeti, so na predlog Jelke Godec (SDS) položaj dodelili poslanski skupini NSi. Za to so bili SDS, NSi, Demokrati, Resni.ca in narodnosti. Proti pa Svoboda, SD in Levica. Zdaj vladajoče stranke so zaradi takšnega razpleta, ko so vse položaje dobile stranke leve sredine, krajši čas obstruirale sejo, kar ni velika novost, SDS v prejšnjem mandatu na seje kolegijev zaradi stalnih zlorab vladnih strank in Urške Klakočar Zupančič sploh ni hodila.