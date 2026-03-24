Golob nadaljuje z izključevanjem: na pogovore povabil vse preostale stranke, razen SDS

Piše: G. B.
Kot kaže, je Robert Golob poslal vabila za pogovor vsem strankam z izjemo SDS. Češ, vabil je samo “demokratične stranke”.
Pričakovati je, da se bosta sestanka udeležili sedanji koalicijski partnerici SD ter Levica in Vesna. SDS naj vabila po informacijah STA ne bi dobila, v stranki Resni.ca bodo o udeležbi še razmislili, Demokrati Anžeta Logarja so že pred vabilom na načelni ravni dejali, da se bodo morebitnim vabilom na pogovore odzvali, v NSi pa so v ponedeljek le na družbenih omrežjih sporočili, da še upajo na desnosredinsko koalicijo.
To bi lahko oblikoval prvak SDS Janez Janša, ki je pred volitvami sicer napovedoval, da šibke vlade ne želi več voditi. Izvršilni odbor SDS je volilni izid in nadaljnje korake analiziral v ponedeljek popoldne. Sklepe naj bi predstavili na današnji novinarski konferenci, pričakovati pa je tudi, da bodo sporočili, ali bodo morebiti zahtevali ponovno štetje glasovnic na posameznih voliščih ali kako drugače ugovarjali rezultatom.
Demokrati Anžeta Logarja se bodo odzvali vabilu Svobode, ki je vse stranke z izjemo SDS za petek povabila na sestanek o oblikovanju razvojne koalicije, so v stranki potrdili za STA. Danes so opravili tudi prvo analizo volilnih rezultatov, v prihodnjih dneh pa bodo te pretresali tudi na organih stranke.
Demokratom Anžeta Logarja, ki so se na parlamentarne volitve tokrat podali prvič, so volivci po delnih neuradnih izidih namenili 6,69 odstotka glasov, kar je pred letom in pol ustanovljeni stranki prineslo šest poslanskih mest v DZ.
Rezultat je za stranko in njenega predsednika Logarja, ki sta optimistično stavila na 20 poslanskih mest ali več, krepko pod pričakovanji. Je pa Logar že v nedeljo ob izraženem razočaranju dejal, da se morajo o prihodnosti Slovenije dogovoriti tisti, ki so dobili največ glasov, se bo pa stranka odzvala morebitnemu povabilu na pogovore.
Strankini poslanci bi lahko s svojimi glasovi odločilno vplivali na možnost oblikovanje prihodnje vladne koalicije. O tej možnosti bržkone razmišlja tudi predsednik Svobode in premier Robert Golob, ki je v ponedeljek vse stranke z izjemo SDS za petek povabil na pogovore o oblikovanju razvojne koalicije.
Sestala pa se je tudi nova poslanska skupina. Med novoizvoljenimi poslanci na listi stranke sicer ni Logarja, poslanskega mandata prav tako ni uspelo osvojiti podpredsednici stranke Evi Irgl, aktualnemu poslancu Tinetu Novaku, ki je Logarju v iztekajočem se mandatu s prestopom iz Svobode omogočil oblikovanje poslanske skupine nepovezanih poslancev, in podpredsedniku stranke Janezu Demšarju.
Izmed bolj poznanih imen pa je bil izvoljen predsednik sveta stranke Tadej Ostrc, ob njem pa še Tea Košir, podžupanja občine Loški Potok Barbara Levstik Šega, Robert Potnik, Franc Križan in Mojca Žnidarič, ki je bila v mandatu med 2018 in 2022 poslanka SMC.
Že v ponedeljek je stranka na družbenih omrežjih zapisala, da bodo v DZ “glas vseh, ki želijo normalno in uspešno Slovenijo”. Dodali pa so še, da od svojih vrednot in programa ne bodo odstopili. “Slovenija si zasluži bolje od tega, kar gledamo danes,” so še navedli.