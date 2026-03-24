Golob nadaljuje z izključevanjem: na pogovore povabil vse preostale stranke, razen SDS

Piše: G. B.

Kot kaže, je Robert Golob poslal vabila za pogovor vsem strankam z izjemo SDS. Češ, vabil je samo “demokratične stranke”.

Pričakovati je, da se bosta sestanka udeležili sedanji koalicijski partnerici SD ter Levica in Vesna. SDS naj vabila po informacijah STA ne bi dobila, v stranki Resni.ca bodo o udeležbi še razmislili, Demokrati Anžeta Logarja so že pred vabilom na načelni ravni dejali, da se bodo morebitnim vabilom na pogovore odzvali, v NSi pa so v ponedeljek le na družbenih omrežjih sporočili, da še upajo na desnosredinsko koalicijo.

To bi lahko oblikoval prvak SDS Janez Janša, ki je pred volitvami sicer napovedoval, da šibke vlade ne želi več voditi. Izvršilni odbor SDS je volilni izid in nadaljnje korake analiziral v ponedeljek popoldne. Sklepe naj bi predstavili na današnji novinarski konferenci, pričakovati pa je tudi, da bodo sporočili, ali bodo morebiti zahtevali ponovno štetje glasovnic na posameznih voliščih ali kako drugače ugovarjali rezultatom.

Demokrati Anžeta Logarja se bodo odzvali vabilu Svobode, ki je vse stranke z izjemo SDS za petek povabila na sestanek o oblikovanju razvojne koalicije, so v stranki potrdili za STA. Danes so opravili tudi prvo analizo volilnih rezultatov, v prihodnjih dneh pa bodo te pretresali tudi na organih stranke.