Golob je predvsem vrhunski blefer in zguba 

Piše: Bogdan Sajovic

Depolitizirani preiskovalci so se pretekli teden spravili na podpredsednika SDS Aleša Hojsa, češ naj bi bil pred petimi leti kot minister posredoval tajne podatke balkanskim prekupčevalcem z mamili. Spet gre za že videno, iz riti potegnjeno obtožbo v slogu »neznano kje, neznano kdaj, neznano kdo«.

Več kot očitno je, da gre za potezo vladajočega golobnjaka, s katero bi gnjavili opozicijo in se po možnosti skušali tudi polastiti kakšnih podatkov, ki bi jim prav prišli v času bližajočih se volitev. In za to zlorabljajo državne institucije. To dokazuje tudi povečan pritisk na nekatere opozicijske medije in novinarje. Tako pač je, kadar »zaorje pesem o svobodi«. Še posebno iz ust ostarele najstnice, ki ta čas predseduje državnemu zboru. Ta je sicer vodjo golobnjaka, preden jo je ta izključil iz občestva nadgalaktične poroke tisočletja, po medijih razglašala za vrhunskega menedžerja.

No, gospod vrhunski je v svojem mandatu dokazal le to, da je vrhunsko zapravlja javni denar in da je ves njegov mandat katastrofa. Od obljubljenih 30 tisoč stanovanj jih niso zgradili niti en odstotek. Razmere v cestnem prometu so katastrofalne, v železniškem pa nič boljše. Ministri se opotekajo iz afere v afero, javni denar pa odteka na vseh koncih. Zdravstveni sistem je razpadel, vsaj dvesto tisoč žensk nima ginekologa, sto tisoč državljanov nima osebnega zdravnika, na nujne operacije se čaka leta. Število nezakonitih migrantov narašča, narašča kriminal, Romi pa javno pretepajo policiste. Vlada medtem sprejema na vrat na nos zakone, ki jih nekaj mesecev kasneje razveljavlja. V takšnih razmerah je popolnoma jasno, da bo vlada uporabila vsa sredstva, da bi v predvolilnem času čim bolj ovirala opozicijske politike in medije. In seveda poskušala prikriti dejstvo, da je premier Golob predvsem vrhunski blefer in zguba …