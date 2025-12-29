Golob in njegova stranka na volitve s fašističnim geslom?

Piše: G. B.

Ne glede na to, da premier Robert Golob toži Demokracijo zaradi satirične naslovnice, ki ga prikazuje v “črnosrajčniški” uniformi, se ni mogoče izogniti vtisu, da iz dejanj njegove stranke čedalje bolj “ven sekajo” dokaj fašistični geni.

Gibanje Svoboda si je namreč za volitve izbrala geslo “Svoboda naprej!”. Kar naj bi promovirali vrednote svobode in antifašizma. Toda vpogled v “drobovje” tega gesla razkrije marsikaj.

Poglejmo. Glavni vodja italijanskih fašistov Benito Mussolini je bil v mlajših letih urednik časopisa s pomenljivim imenom “Avanti!”, kar po naše pomeni “Naprej!”. To je bil sicer tipičen klic k akciji. Podobno geslo je “Avanti popolo” (slovensko: naprej, ljudstvo) iz socialistične pesmi Bandiera Rossa (Rdeča zastava), ki so ga fašisti delno priredili, tu in tam tudi sprevračali, saj so bili v izvoru socialisti, ki pa so se kasneje ločili od internacionalnega socializma ter se oprijeli nacionalizma in imperializma.

Sicer geslo “avanti” to ni bilo ravno glavno geslo fašistov, se je pa ta parola redno pojavljala v njeni propagandi, zlasti v kontekstu socialne politike v času, ko je bila Italija del Tretjega rajha, kar je sicer bilo že po padcu Mussolinija. Že prej pa se je pojavila kot del militaristične motivacije Italijanov kot naslednikov rimskega imperija.

Res pa je, da so se podobna gesla kasneje pojavljala tudi v demokratičnem svetu. Povsem možno je, da se Gibanje Svoboda zanaša tudi na izročilo LDS, ki je vladala med leti 1992 in 2004. Leta 1996 je LDS šla na volitve s sloganom “Gremo” in na kongresu v Mariboru leta 1998 z “Dosledno naprej”. Leta 2000 je uporabila slogan “Slovenija gre naprej”, kar je sicer tudi naslov znane skladbe trojčka “Za vedno In” (Zoran Predin, Vlado Kreslin, Pero Lovšin), s katero so takrat proslavili prvo uvrstitev slovenske nogometne reprezentance na katero od velikih tekmovanj.

Lastnik slogana je bil nato Telekom Slovenije v času evropskega nogometnega prvenstva leta 2000, na tem prvenstvu je nastopila tudi Slovenija. LDS s tem sloganom jeseni 2000 na volitvah premočno zmagala, dosegla je 36,26 odstotka glasov, a zanimivo manj sedežev (34) kot leta 2022 Svoboda (34,45 odstotka, 41 sedežev). No, upoštevati velja, da so bile tedanje politične razmere precej hektične, tudi zaradi Bajukove vlade in borbe za večinski sistem, ki so ga nato likvidirali s spremembo ustave.

Kaj nam torej med vrsticami sporoča Svoboda? Nagnjenost k fašizmu, militarizmu ali kaj tretjega? Pogled na spletno stran kaže, da si Golob očitno vse skupaj predstavlja zelo zlahka …