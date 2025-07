(FOTO) Tako pomemben dan, kot je dan zmage v osamosvojitveni vojni, bi moral biti državni praznik!

Piše: Vančo K. Tegov

Včeraj, 8. junija, je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve z zahvalno sveto mašo obeležilo spomin na konec oboroženih spopadov v vojni za Slovenijo izpred 34 leti. Maševal je veteran vojne za Slovenijo in vojaški vikar Matej Jakopič.

Matej Jakopič je skozi svojo izkušnjo opisuje najbolj pomembna dogajanja iz osamosvojitvenih časov kako se je ozračje iz nekega navideznega miru spremenilo v neko prisilno tiho, zamolklo in molčeče, ki pa povedalo mnogo več kot slap praznih in neiskrenih besed.

Ozračje se spremenilo mnogo prej kot je bil uradni začetek vojne, junij ’91. Orisal je potek vojne po dnevih in lokacijah, do zadnjega desetega dne ko so boji prenehali. Ob tem navaja, da je ves čas potekanja vojne in spopadov z JLA bila aktivna politika in diplomacija. Vsi ti napori in delovanje politike so pripeljali do končnega stanja, katerega rezultat je bil, da se jugoslovanska vojska umakne viz Slovenije v treh mesecih, do 25. oktobra ’91, kar je pomenilo popolnoma suvereno obvladovanje lastne države na celotnem ozemlju Slovenije. Zelo na mesto je vprašanje, razmislek o tem, zakaj konec osamosvojitvenih bojev ne praznujemo kot državni praznik.

“V vseh normalnih državah, tudi v Rusiji, je dan zmage državni praznik. Mi ga bomo morda še imeli. Ali se nismo tudi mi pred 34 let kakor Jakob borili proti največjemu božanstvu, partiji in JLA.. ali nismo mi kakor Jakob, ki ga je Bog preimenoval v Izrael, mi Slovenijo pa v samostojno republiko Slovenijo ter kakor Jakob z ranjenim kolkom ko se je vračal v svojo deželo, tudi mi nekoliko ranjeni v »kolk« se vrnili v samostojno Slovenijo, in šepamo še danes,” je strnil svoj nagovor vojaški vikar Matej Jakopič.

V svojem govoru je predsednik VSO in osamosvojitveni predsednik vlade Lojze (Alojz) Peterle dejal, da poleg vseh okoliščin kot sta sreča, milost in še kaj, je bilo najbolj pomembno to da se je to dogajalo po da podlagi izpričane in ugotovljene ljudske volje, enotnosti o tem, kaj si želimo.

Naredimo danes in jutri in v prihodnosti, da bodo na vse dosežemo ponosne tudi vse prihodnje generacije.

Peterle in podpredsednik VSO Franci Feltrin sta v spremstvu člana predsedstva VSO ter praporščaka Srečka Javornika v stolni cerkvi položila venec pri pomniku umrlim v vseh časih, ki so si prizadevali za idejo samostojne Slovenije. Polaganju venca je sledila slovesnost, na kateri je tekla beseda o pomenu dogodkov izpred 34 leti.