Forbici je dražji od Gregorčiča in Rončevića skupaj

Piše: Spletni časopis

Za sejnine za vodenje sej sveta RTVS je Goran Forbici od junija 2023 do avgusta 2025 na RTVS dobil 11.700 evrov bruto (8.546 neto) sejnin.

Povprečno mesečno 433 evrov bruto (317 neto) sejnin. Predsednik programskega sveta RTVS Peter Gregorčič pred čistko, ki jo je izvedla koalicija s predčasnimi odstavitvami celotnega vrha največje medijske hiše v državi, pa je od januarja 2022 do maja 2023 dobil 4.061 evrov bruto (2.954 neto) sejnin. Povprečno mesečno 239 evrov (174 neto). Forbici dobi več sejnin tudi, če prištejemo še stroške nekdanjega predsednika nadzornega sveta, nadzorni svet je nov zakon ukinil. Borut Rončević je od januarja 2022 do maja 2023 dobil 2.476 evrov bruto (1.801 neto) sejnin. Za vodenje nadzornikov je povprečno mesečno torej dobil 146 evrov bruto (106 neto) sejnin. Kako je Forbici v seštevku mesečno preskočil oba, kaže preglednica:

Povišanje stroška sejnin za Forbicija, če primerjamo s seštevkom zneskov za Gregorčiča in Rončevića v preteklosti, je višje od desetih odstotkov, kolikor je vlada z novim letom povišala prispevek za RTVS, ki je daleč najpomembnejši vir za financiranje vseh na RTVS, tudi programskih svetnikov.

Lahko bi, če bi gledali s pozitivne plati, rekli, da je Forbici z novim svetom priden, ker sklicuje veliko število sej za sejnine.

Podatke o izplačanih sejninah so mi poslali iz RTVS. Prosil se jih za podatke o sejninah, potnih stroških, dnevnicah in podobnem za Gregorčiča in Forbicija v zadnjih letih. Dodali so še Rončevića. Za potne stroške in dnevnice trdijo, da niso bili izplačani. V preteklosti sem bil sam član sveta RTVS, podobnega temu, ki obstaja danes, ko ga je vodil še pokojni Janez Kocijančič, pozneje pa tudi programskega sveta, ko je bil ob njem s spremembo zakonodaje ustanovljen še nadzorni svet. Že takrat smo člani sveta RTVS, pozneje pa tudi programskega sveta RTVS, dobivali sejnine, ki niso bile zelo visoke. Ob ustanovitvi nadzornega sveta ob programskem svetu pa se niso znižale za polovico ali še bolj. Kot so se zdaj očitno povišale.

Za potne stroške sem vprašal, ker so mi bili kot svetniku v preteklosti nekoč izplačani, ko je bila seja v Kopru in sem se tja peljal sam in ne s skupinskim prevozom, ki ga je organiziral Zavod.

Celoten odgovor iz RTVS, kjer opozarjajo, da ima zaradi ukinitve nadzornega sveta z novim zakonom Forbici zdaj več dela, ker opravlja tudi delo nadzornika in da ni bilo izplačil potnih stroškov, je takšen:

“Spoštovani,

z letom 2022 je bila sprejeta novela Zakona o Radioteleviziji Slovenija, s katero sta se dotedanji Programski svet in Nadzorni svet, ki sta do tedaj delovala kot dva ločena organa zavoda, preoblikovala v enoten poslovni in programski nadzorni organ – Svet RTV Slovenija. Predsednik Sveta RTV Slovenija je torej pristojen tako za področja, ki so bila v preteklosti v domeni Programskega sveta, kot tudi za področja, ki so bila v pristojnosti Nadzornega sveta. Hkrati je bil z novelo vzpostavljen še Finančni odbor RTV Slovenija, kot strokovni “posvetovalni” organ, ki ga sestavljajo finančni strokovnjaki na predlog ustanovitelja in nekaterih strokovnih organizacij. Predsednik Sveta je po funkciji vabljen in se udeležuje tudi sej Finančnega odbora. Posledično za predsednika Sveta to v primerjavi z bivšim predsednikom Programskega sveta pomeni večje število obveznosti in sej.

V tem okviru vam zato posredujemo podatke o izplačilih sejnin tako za predsednika nekdanjega Programskega sveta (PS) kot predsednika nekdanjega Nadzornega sveta (NS), ter podatke o izplačilih sedanjemu predsedniku Sveta RTV Slovenija.

Predsednik PS Peter Gregorčič je v mandatu, ki je trajal od januarja 2022 do maja 2023, na RTV Slovenija skupaj prejel sejnine v višini 4.061,01 evra bruto oziroma 2.953,58 evra neto. Za vodenje PS je torej povprečno mesečno prejel 238,88 evra bruto oz. 173,74 evra neto.

Predsednik NS Borut Rončević je v mandatu, ki je trajal od januarja 2022 do maja 2023, na RTV Slovenija skupaj prejel sejnine v višini 2.476,12 evra bruto oziroma 1.800,86 evra neto. Za vodenje NS je torej povprečno mesečno prejel 145,65 evra bruto oz. 105,99 evra neto.

Skupni povprečni mesečni strošek predsedovanja programskemu in poslovnemu nadzoru je torej v njunem mandatu znašal 384,53 evra bruto oz. 279,79 evra neto.

Predsednik Sveta Goran Forbici je v aktualnem mandatu za obdobje od junija 2023 do avgusta 2025 na RTV Slovenija skupaj prejel sejnine v višini 11.700,05 evra bruto oziroma 8.546,24 evra neto. Povprečno je torej mesečno prejel 433,33 evra bruto oz. 316,53 evra neto.

Druge oblike povračil stroškov za navedene niso bile izplačane.

Lep pozdrav,

Služba za komuniciranje RTV Slovenija”