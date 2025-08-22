Financiranje NVO-jev kaže, da si trenutna oblast želi iste smeri z novimi obrazi in to brez sprememb

Piše: Celjski glasnik

Da imamo v Sloveniji tudi prvo in drugo razredne nevladne organizacije, se kaže preko finančnih sredstev, ki jih posamezniki prejemajo s strani države.

Tako dejansko lahko govorimo o vladnih nevladnih organizacijah in nevladnih organizacijah, ki jim državljani s prostovoljnimi prispevki pomagajo preživeti. Slednji tako vso pomoč večkrat vrnejo državljanom, medtem, ko prvi gledajo kako bodo čim bolj uživali s pridobljenim denarjem in nič konkretnega naredili.

V bistvu je to nekakšna napoved, da se po naslednjih volitvah ne bo spremenilo veliko… zamenjali se bodo obrazi, smer bo ostala ista. pic.twitter.com/5NPYIWtRzW — Johanca (@Johanca_4me) August 16, 2025

Kako pomemben igralec so vladni NVO-ji za trenutno oblast in ohranjanje privilegijev, nenazadnje kažejo podatki o finančnih prilivih s strani ministrstev in občin. Na strani ministrstev je tako vse od odstopa vlade Marjana Šarca, ko na levici niso pričakovali, da bo oblast prevzel Janez Janša, je tako mogoče videti eksponentno rast financiranja nevladnikov. Prav tako pa križem rok niso stale občine, ki so tudi skrbela za višanje sredstev NVO-jem.

In zakaj vse je to pomembno? “V bistvu je to nekakšna napoved, da se po naslednjih volitvah ne bo spremenilo veliko… zamenjali se bodo obrazi, smer bo ostala ista,” opozarja uporabnica družbenega omrežja.