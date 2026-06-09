Sova delala za Goloba in mu krila hrbet, dokazov o aferi Black Cube pa ni, priznava njen nekdanji direktor Kadivnik

Piše: A. S.

Joško Kadivnik med Golobovo vladavino večkrat zaščitil oziroma »pokril« Roberta Goloba, tudi v aferi Black Cube, kjer je pozneje priznal, da Sova ni imela dokazov o vpletenosti izraelskega podjetja.

Po poročanju portala Požareport je nekdanji direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Joško Kadivnik na seji Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) priznal, da Sova nima dokazov, ki bi potrjevali vpletenost izraelskega zasebnega podjetja Black Cube v nastanek in objavo posnetkov na portalu »Korupcija v Sloveniji«. Obenem je kljub nedavnemu velikemu medijskemu pompu afera kar čez noč izginila iz osrednjih medijev.

Priznanje je pomembno predvsem zato, ker sta nekdanji predsednik vlade Robert Golob in njegov nekdanji državni sekretar za nacionalno varnost Vojko Volk v času pred parlamentarnimi volitvami javno govorila o domnevnih »nedvoumnih« oziroma »nespornih dokazih«, ki naj bi jih predložila Sova. Oba sta se pri tem sklicevala prav na ugotovitve obveščevalne službe in njenega direktorja, ki pa sedaj trdi, da ni dokazov.

Če te navedbe o Kadivnikovem priznanju držijo, se je treba vprašati, na čem so sploh temeljile ostre izjave najvišjih predstavnikov prejšnje levičarske oblasti. Kot kaže je bila zgodba o Black Cube uporabljena predvsem kot politično orodje v predvolilnem času, čeprav zanjo ni bilo trdne podlage. Taovrstno delovanje obenem razkriva širše strategije levičarjev, ko jim teče voda v grlo.

Sova v službi Goloba

Neodvisni novinar Bojan Požar ob tem izpostavlja tudi več primerov, v katerih naj bi Kadivnik v času Golobove vlade ravnal na način, ki je koristil predsedniku vlade. Med drugim naj bi po Golobovi zahtevi celo preverjal informacije tujih obveščevalnih služb o njem in poslovanju družbe Gen-I na Balkanu. Prav tako naj bi marca 2024 pred parlamentarno preiskovalno komisijo zaščitil Goloba pred očitki glede časovnice aretacije ruskih vohunov.

No, še vedno pa največ vprašanj odpira ravno afera Black Cube. Če Sova dokazov o vpletenosti izraelskega podjetja ni imela, ostaja nepojasnjeno, zakaj so bili javnosti predstavljeni drugačni zaključki. Je šlo za zavajanje in laganje? Prav tako ni jasno, kdo je dejansko stal za posnetki, ki so tik pred volitvami razkrili pogovore in dogajanja iz zakulisja koruptivne globoke države.

Po navedbah virov, ki jih povzema Požareport, naj bi bil Kadivnik med nastopom pred člani Knovsa vidno v zadregi. Seja je sicer potekala za zaprtimi vrati, informacije o njenem poteku pa prihajajo od več udeležencev.

V veliki zadregi se je znašel Vojko Volk, ki je kot državni sekretar za nacionalno varnost vodil seje Sekretariata sveta za nacionalno varnost in javnosti večkrat sporočal, da obstajajo trdni dokazi o delovanju Black Cube. Po menjavi oblasti se je umaknil na ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, kjer deluje v okviru službe za strateške študije in analize.

Če so bile javnosti predstavljene informacije, ki jih pristojne institucije niso mogle dokazati, bi bilo po mnenju kritikov potrebno pojasniti, kdo je sprejel odločitev za njihovo javno predstavitev in s kakšnim namenom. Hkrati ostaja odprto tudi vprašanje, zakaj je tema po Kadivnikovem priznanju skoraj povsem izginila iz osrednjih medijev. Zaenkrat tako celotna zadeva ostaja brez epiloga. Namesto odgovorov o domnevni tuji operaciji je javnost sicer dobila priznanje, da dokazov zanjo ni, vprašanja o vlogi Golobove vlade, Sove in njenih nekdanjih vodilnih pa ostajajo odprta. Očitno je šlo za dobro organizirano zaroto.