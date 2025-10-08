Evropska poslanka v družbi antifa nasilnežev pretepala ljudi, Evropski parlament ji je podelil imuniteto

Piše: I. K. (nova24tv.si)

Evropski parlament po novem aktivno podpira skrajno leve teroriste. Z zelo tesno večino je namreč potrdil imuniteto italijanske evroposlanke Ilarie Salis, ki se javno opredeljuje kot “antifašistka”. Glasovanje je potekalo s 306 glasovi za, 305 proti in 17 vzdržanimi. Parlament je tako zavrnil zahtevo madžarske vlade po odvzemu imunitete zaradi njene domnevne vpletenosti v nasilni napad.

Po glasovanju je Ilaria Salis na družbenem omrežju X objavila fotografijo z dvignjeno levo pestjo in zapisala: “Vsi smo antifašisti.” Od kolegov v parlamentu je prejela tudi šopek rož.

Vsak odgovor je antifašizem

V izjavi po glasovanju je Ilaria Salis dejala, da gre za “zmago za demokracijo, vladavino prava in antifašizem.” Dodala je: “Ta odločitev dokazuje, da upor deluje. Dokazuje, da lahko, kadar se izvoljeni predstavniki, aktivisti in državljani skupaj postavijo za demokratične vrednote, avtoritarne sile premagamo. Boj še zdaleč ni končan. Grožnje ostajajo in nadaljevanje boja je bistveno.”

Ob tem je poudarila: “Vsi antifašistični aktivisti, ki jih ciljajo zaradi upiranja avtoritarizmu in fašističnim silam, morajo biti zaščiteni.” Izjavila je tudi, da želi biti sojena v Italiji.

Oster spor z Madžarsko

Predsednik pravnega odbora Evropskega parlamenta je v poročilu zapisal, da je bila Ilaria Salis “med kazenskim postopkom podvržena strogim pripornim razmeram, namenjenim utišanju zaradi njenih političnih stališč in aktivizma”.

Madžarske oblasti jo obtožujejo sodelovanja v napadih kot članico t. i. “kladivarske tolpe”, leve ekstremistične skupine, ki naj bi devet ljudi napadla s kladivi, palicami in solzivcem zaradi njihovega domnevnega skrajnega desničarstva. Več žrtev je utrpelo hude poškodbe, nekatere so bile v komi.

Madžarsko tožilstvo želi Ilarii Salis soditi, vendar jo ščiti poslanska imuniteta, ki jo je prejela šele po domnevnih kaznivih dejanjih. Obtožbe je zanikala in zatrdila, da gre za politično motivirano preganjanje.

Skrivno glasovanje in politični dogovori

Čeprav je glasovanje v Evropskem parlamentu običajno javno, je levica dosegla tajno glasovanje, kar je omogočilo podporo Ilarii Salis tudi iz drugih političnih taborov.

Po navedbah opazovalcev so podporo Ilarii Salis zagotovili nekateri poslanci Evropske ljudske stranke (EPP), v zameno za podporo levice pri ohranitvi imunitete Pétra Magyarja, vodje madžarske opozicije, ki je prav tako iskan zaradi obtožb o sporu v baru in uničenju mobilnega telefona.

Pred glasovanjem je predsednik EPP v Evropskem parlamentu Manfred Weber izjavil: “Kot EPP smo za spoštovanje pravne države, in zato tudi za spoštovanje pravil Evropskega parlamenta. Naši pravni svetovalci so nam povedali, da je prav, da se imuniteta Ilarii Salis odvzame, ker je bilo kaznivo dejanje storjeno pred začetkom njenega mandata. Mi smo za pravila, vprašanja se ne smejo politizirati.”

Madžarska vlada: “Njeno mesto je v zaporu”

Tiskovni predstavnik madžarske vlade Zoltan Kovacs je po glasovanju dejal: “Zahvaljujoč današnjemu glasovanju njenih tovarišev v Evropskem parlamentu ostaja Ilaria Salis zaščitena pred zasluženo kaznijo. Njeno mesto je v zaporu – ne v parlamentu. Ne pozabimo, kdo Ilaria Salis v resnici je: nasilna aktivistka Antifa, ki je prišla na Madžarsko lovit politične nasprotnike s kladivom.”

Oster odziv italijanske desnice

Na italijanski desnici so bile reakcije prav tako ostre. Poslanec Nicola Procaccini iz stranke Bratje Italije je dejal: “Danes smo bili priča vdoru politike v pravosodni prostor. Zakonodajna oblast je posegla v pristojnosti sodne oblasti. Budimpešta, ki jo obtožujejo kršenja prava, je danes utrpela zelo resno kršitev pravne države.”

Poslanka Licia Ronzulli iz stranke Forza Italia je dodala: “Evropski parlament je spremenil imuniteto v nekaznovanost. Glasovanje, ki je rešilo Ilario Salis pred sojenjem, je klofuta pravici in zdravi pameti. Evropa je zamudila priložnost, da zaščiti doslednost in verodostojnost svojih institucij.” Dodala je, da “levica znova dokazuje, da načela veljajo le takrat, ko je to politično priročno”.

Podpora italijanske levice in zelenih

Politika iz Zavezništva zelenih in levice, Angelo Bonelli in Nicola Fratoianni, sta v skupni izjavi dejala, da je to “lep dan za vse, ki verjamejo v vladavino prava”.

Poudarila sta: “Ilaria Salis nikoli ni želela pobegniti pred sojenjem, to je jasno povedala. A sojenje mora zagotavljati pravice obrambe – na Madžarskem to ne bi bilo mogoče.”

Nemški desničarji: “Sramota”

Nemški poslanec Tomasz Froelich iz stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) je glasovanje označil za “sramoto”. Dejal je: “Evropski parlament je glasoval proti odvzemu imunitete Ilarie Salis, ki naj bi s ‘kladivarsko tolpo’ na Madžarskem razbila lobanjo nedolžnemu človeku in nato iskala zaščito v svojem mandatu.” Dodal je: “Ilaria Salis je verjetno rešila EPP, v zameno za podporo pri Pétru Magyarju. Krščanski demokrati kot zavezniki levičarskih teroristov – novo dno.”

Česa je obtožena evropska poslanka?